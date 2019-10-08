Пентагон предоставит суду документы по Украине, способствующие импичменту Трампа

Вашингтон, 8 октября. Демократы из Палаты представителей Конгресса США ищут информацию, которая бы подтвердила, что решение президента страны Дональда Трампа скрыть информацию о помощи от Украины в сфере безопасности связано с его стремлением оказать давление на правительство с целью дискредитации политических противников. Соответствующая информация приводится в статье New York Times.

Согласно приведенным данным, 7 октября палата Представителей США отправила повестки в суд министерству обороны и управлению по вопросам менеджмента и бюджета с целью получить документы о решениях администрации Трампа скрыть информацию о помощи от Украины в сфере безопасности, тем самым расширив вопрос об импичменте в связи с тем, как президент пытался оказать давление на правительство, чтобы оно «выкопало грязь» на его политических соперников.

Повестки в суд, направленные контролируемым демократами разведывательным Комитетом Палаты представителей, следуют аналогичным требованиям документов Государственного департамента и Белого дома в последние дни. Демократы попросили предоставить им необходимые документы к 15 октября 2019 года.

Телеканал CNBC также сообщает, что министру обороны США Марку Эсперу и директору бюджетного офиса Белого дома Расселу Воуту выдали повестки в суд в рамках расследования дела об импичменте Трампа. Руководители трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обязали главу Пентагона и Белый дом выдать документы, связанные с решением Трампа задержать выдачу Соединенными Штатами военной помощи Украине.

«Прилагаемая повестка в суд требует документов, которые необходимы комитетам для изучения последовательности этих событий и причин, лежащих в основе решения Белого дома об отказе от важной военной помощи Украине, которая была выделена Конгрессом», — говорится в письмах, подписанных главой американского комитета палаты представителей по разведке Адамом Шиффом, председателем Комитета по надзору и реформам Элайджем Каммингсом и председателем Комитета по иностранным делам Элиотом Энгелем.

Новые требования со стороны демократов повлекут за собой новую волну расследований в Вашингтоне, пишет New York Times, где вопросы, связанные с Украиной, все чаще приводят к вероятности импичмента Трампа. Ожидается, что два высокопоставленных американских дипломата, оказавшихся в скандале, выступят перед следователями до конца недели, в то время как третий дипломат, который должен был подать заявление в понедельник, не появился.

Новые повестки в суд связаны с попыткой Палаты представителей обнаружить следы взаимодействия и другие факты, которые могли бы пролить свет на две тайны в отношениях Соединенных Штатов и Украины — в связи с чем Белый дом прошлым летом неожиданно принял решение приостановить пакет помощи в размере 391 миллиона долларов. Палата представителей намерена выяснить, было ли данное решение связано с одновременными усилиями Трампа и его личного адвоката Рудольфа В. Джулиани оказать давление на Украину с целью расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов.

Белый дом отрицал обвинения в том, что финансовая помощь была приостановлена с целью оказания давления на Украину. Однако, как стало известно, по крайней мере один из высокопоставленных дипломатов в частном порядке заявил именно о попытке давления. Администрация президента предпочитала не отвечать на вопросы о сроках и причинах данного решения. Вне зависимости от причин, решение об отказе в помощи, которая была выделена Конгрессом на основе двухпартийного компромисса, вызвало путаницу и озабоченность в различных государственных и оборонных ведомствах, а также среди законодателей в обеих партиях.

Демократы в Палате представителей, ведущие расследование в рамках процесса импичмента, считают, что эти события могут быть связаны, хотя помощь и была восстановлена в прошлом месяце.

Запрос о комментариях от бюджетного управления остался без ответа, пишет New York Times. Как указано в статье издания, министерство обороны ожидало повестку в суд. На прошлой неделе генеральный советник Пентагона поручил всем руководителям ведомств собрать и сдать все документы и материалы, связанные с предоставлением Украине военной помощи.

«В свете повышенного интереса к инициативе Украины по содействию безопасности я обращаюсь с просьбой о вашей помощи и сотрудничестве в выявлении, сохранении и сборе документов», — говорится докладной записке от главного юрисконсульта Пола С. Нея от 3 октября.

Представитель министерства обороны в понедельник заявил, что он ожидает от Пентагона передачи необходимых материалов в Конгресс.

По мере того, как накапливаются повестки, расследование в рамках процесса импичмента набирает обороты менее чем спустя три недели после того, как лидеры Палаты представителей открыли его в свете анонимной жалобы информатора, утверждающего, что Трамп оказывал давление на американскую внешнюю политику для своей собственной политической выгоды.

Белый дом пригрозил попытаться остановить запросы следователей, а сам Трамп установил почти круглосуточную защиту. Но свидетели постепенно начали представлять документальные доказательства, некоторые из которых подкрепили первоначальную жалобу. В ближайшие недели ожидается поток частных свидетельских показаний.

Следственные комитеты назначили на понедельник дачу показаний заместителю помощника госсекретаря и эксперту по Украине Джорджу П. Кенту, однако тот не явился на допрос. Помощник комитета сказал, что разговоры о назначении новой даты с Кентом продолжаются, и намекнул, что, по крайней мере, три других свидетеля, которые должны появиться на этой неделе, также находятся под сомнением.

Кент является главой Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, но до 2018 года он занимал пост главного американского дипломата в Украине, а до этого был старшим координатором по борьбе с коррупцией департамента в Европе.

Трое других включают советника Госдепартамента Т. Ульриха Брехбюля, который, по словам информатора, прослушивал июльский телефонный звонок, а также партнеров частного адвоката Трампа Рудольфа В. Джулиани, а именно — Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые помогали его попыткам начать расследование в Украине.

Тем не менее, две ключевые фигуры из Государственного департамента были подтверждены для участия в допросах. Посол США в Евросоюзе Гордон Д. Сондленд, который был глубоко вовлечен в политику Трампа в отношении Украины, как ожидается, выступит перед следователями во вторник, 8 октября. В пятницу планируется допросить бывшего американского посла в Украине Мари Л. Йованович, которая была отозвана со своего поста в мае после того, как ее сочли недостаточно поддерживающей повестку дня Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении Трампа в палате представителей. Президента обвинили в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп отрицает все обвинения.