ФАН публикует видео ударов ВВС Турции по базе курдов на севере Сирии

Дамаск, 7 октября. Турецкие ВВС нанесли удар по базе арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в сирийской провинции Хасака, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, турецкая авиация нанесла удары по штабу SDF в городе Аль-Маликия. Пока нет никакой информации о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов.

Как сообщил телеканал Al-Mayadeen, военная авиация Турции на протяжении дня совершала интенсивные полеты над пограничной местностью и только к вечеру атаковала штаб SDF.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция по созданию на севере Сирии так называемой «зоны безопасности» будет начата в ближайшее время и получит название Barış Pınarı («Источник мира»).

До этого Эрдоган заявил о завершении «приготовлений и разработки плана операции», а также о том, что «были отданы необходимые приказы». По его словам, атаки на севере Сирии будут проводиться «с земли и с воздуха».