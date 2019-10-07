На Украине арестовали экс-депутата Рады, выстрелившего в прохожего

Киев, 7 октября. Бывший депутат Верховной рады Сергей Пашинский арестован за стрельбу в человека. Меру пресечения в его отношении избрал Печерский районный суд. Политик будет отбывать наказание в Лукъяновском СИЗО столицы.

31 декабря 2016 года у Пашинского и его супруги произошел конфликт с Вячеславом Химикусом, в результате которого мужчина получил огнестрельное оружие в бедренной кости левой ноги. В период каденции президента Петра Порошенко Пашинскому удавалось избегать ответственности за содеянное. Более того, изначально депутат получил статус потерпевшего, а его жертве следствие объявило о подозрении. Впоследствии дело закрыли.

После неудачи Порошенко на выбора президента ситуация изменилась. Расследование возобновили.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о возможном аресте бывшего президента страны Петра Порошенко. Таким образом политик ответил на вопрос журналиста о возможности задержания бывшего главы государства.

«Скажем так, рыка не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте», — цитирует Газета.ru.

Государственное бюро расследований Украины открыло производство в отношении экс-президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы по подложным документам. Об этом сообщил известный юрист Андрей Портнов.

По версии следствия, Порошенко, «осуществил подделку документов и использовал поддельные документы с целью незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины». Отдых бывшего главы Украины на Мальдивах обошелся в 500 миллионов долларов.