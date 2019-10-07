Украинцы просят Зеленского вернуть лицензию телеканалу «112 Украина»

Киев, 7 октября. Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть лицензию телеканалу «112 Украина» опубликована в понедельник на официальном сайте главы государства.

«Прошу вернуть цифровые лицензии каналам 112, NewsOne и ZIK. Мы имеем риски снижения нашей репутации в мире за нападение на свободу слова», — пишут авторы петиции.

Отметим, что на сайте президента Украины также опубликована петиция за запрет вещания телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

«Прошу Вас: запретить в срочном порядке «112 Украина» и «NewsOne» за постоянную антиукраинскую позицию… Лишить аккредитации всех журналистов, которые работают на этих сепаратистских каналах», — гласит текст документа.

Петиция появилась в октябре прошлого года. Ее подписали 242 человека из необходимых 25 тысяч.

Напомним, что 26 сентября Нацсовет лишил лицензии телеканал «112. Украина». Речь идет только о цифровом вещании, доступным для владельцев приставок Т2. По кабельному ТВ канал по-прежнему доступен.

Сотрудники «112» и многие их коллеги утверждают, что речь идет о политическом преследовании. Телекомпания часто дает слово спикерам, критикующим власть и выступающим за реализацию минских договоренностей, которые Украина игнорирует с момента подписания документа.

На прошлой неделе киевский суд отказался отменять решение Нацсовета о лишении телеканала лицензии. В официальном заявлении сказано, что истцы не смогли предоставить достаточных доказательств нарушений со стороны Нацсовета.

Более того, 3 октября владельца медиахолдинга, в который входят телеканалы «112 Украина» и NewsOne, Тараса Козака (депутат Верховной рады) на Украине обвинили в финансировании терроризма.

Днем ранее журналисты телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK устроили акцию против цензуры в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии, сообщала «Газета.ру». На полчаса каналы прекратили активное вещания. В кадре находились журналисты с заклеенными черным скотчем ртами.