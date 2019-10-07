В МИД рассказали о приоритетах РФ при формировании Большого евразийского партнерства

Нью-Йорк, 7 октября. Россия придает больше значение формированию Большого евразийского партнерства и готова работать над модернизацией ВТО, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Евгений Станиславов.

«Придаем большое значение развитию интеграционных процессов как важных инструментов экономического роста», — заявил Станиславов на заседании Комитета по экономическим и финансовым вопросам Генассамблеи ООН.

По словам дипломата, функционирование ЕАЭС помогло укрепить взаимодействие его членов в деле адаптации национальных экономик к изменениям глобальной экономической конъюнктуры.

«Нашим приоритетом остается также формирование Большого евразийского партнерства — широкого интеграционного контура от Атлантики до Тихого океана с участием ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, других государств Евразии, включая страны Евросоюза», — отметил Станиславов.

При этом дипломат призвал не забывать о появлении новых разделительных линий в мировой экономике. По его словам, используя недобросовестную конкуренцию, санкции, протекционизм, торговые войны, некоторые пытаются подменить «нормы ВТО конъюнктурными «правилами» с геополитическим подтекстом».

Поэтому, по словам российского дипломата, сегодня актуальной задачей является многостороннее регулирование торговли «путем защиты и упрощения универсальной, открытой, недискриминационной и справедливой торговой системы в рамках ВТО».

Отметим, в августе президент США Дональд Трамп заявил о возможности выхода из ВТО. Он считает, что благодаря правилам ВТО другие страны «пользуются» Штатами для собственного обогащения. По его словам, в Китае увеличился рост промышленности после вступления в организацию. Трамп отметил, что Пекин и США находятся в состоянии торговой войны.

Комментируя заявление Трампа, министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что угроза США является давлением на международный институт. Он обратил внимание, что американцы уже не в первый раз говорят о возможности выхода из ВТО. Столь частые «напоминания» выглядят, как попытка напугать своих партнеров, чтобы те уступили США в обсуждаемых сделках.