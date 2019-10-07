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Умер основатель группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм

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Умер основатель группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм

Джэксонвилл, 7 октября. Основатель группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на Facebook-аккаунте музыкального коллектива 38 Special.

Причина смерти Янструма не сообщается.

«Он был действительно единственным в своем роде, приятным компаньоном и отличным другом для всех, кто воспринимал жизнь с юмором. Это всегда поддерживало наш дух. Добрый человек с огромным сердцем для всех, кто встретился ему на пути. Такого как он больше никогда не будет», — указано в публикации.

Группа Lynyrd Skynyrd была основана в 1964 году во Флориде. Изначально она именовалась «My Backyard». Впоследствии коллектив несколько раз прошел через ребрэндинг. С 1969 года группа именуется Lynyrd Skynyrd.

Ранее стало известно о смерти итальянского велогонщика-любителя Джованни Яннелли после падения в ста метрах от финишной черты. Об этом писала Газета.ru.

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