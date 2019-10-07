Попавшая в наркоскандал Бочкарева объявилась после «исчезновения»

Москва, 7 октября. Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь после скандала с найденными у нее при задержании наркотиками. Соседи утверждают, что раньше часто встречали актрису у дома. Но в последнее время ее не замечали.
«Исчезновение» обеспокоило знакомых Бочкаревой. Актриса не отвечала на звонки. «Дверь не открывает и не водит детей в школу», — цитирует Газета.ru.
Ранее стало известно о задержании актрисы Натальи Бочкаревой столичными полицейскими. У нее якобы обнаружили наркотики. В Сети была опубликована запись разговора звезды сериала с правоохранителями. В ее отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Друг Бочкаревой утверждал, что у Натальи парализовало половину лица. В свою очередь, скандально известная блогер Лена Миро поставила эту информацию под сомнение.
«Когда ловят настоящую женщину на чем-то гадком, она, с энтузиазмом выпучив глазки для честности, отрицает все до последнего», — сказала блогер.
Сама актриса отрицает свое задержание. В социальной сети Instagram она опубликовала высказывание российского религиозного философа Петра Чаадаева.
«Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно», — написала Бочкарева.
Кроме того, она решила выяснить, кому было выгодно распространение неправдивой информации.
«Я нахожусь сейчас дома с детьми, и мы сейчас выясняем, откуда появилась эта новость, для чего это вообще запущено, для чего весь этот скандал и хайп», — цитирует RT.