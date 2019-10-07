Боевики в Сирии обстреляли 27 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 7 октября. Действующие на территории Идлибской зоны деэскалации боевики обстреляли 27 населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Нарушения режима прекращения огня вновь зафиксированы на территории Идлибской зоны деэскалации. За прошедшие сутки зафиксировано 32 обстрела.

По данным ЦПВС, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Новое Алеппо, Магрет Марза, Сабикия, Мансура, Ниц, Биньямин провинции Алеппо; Эль-Арейм, Мамухия, Сараф, Кермель, Эль-Харука, Эль-Харуф, Ардаш-Даг, Мсибин, Нахшебба, Рейсет-Искандер провинции Латакия; Абу-Омар, Хуайн-эль-Кебир, Хербет-Абди, Суккория, Хабит, Шейх-Барака, Тель-Ас, Шейх-Мустафа провинции Идлиб; Хуайз, Дар-Хардата, Кара-Джурн провинции Хама.

Отметим, российские силы, действующие в Сирии, периодически посещают ряд деревень и городов, освобожденных от контроля вооруженных террористических групп. Как сообщало Федеральное агентство новостей, в последние несколько дней российские силы успели распределить помощь жителям сирийского города Хрейс и района Аль-Хамра в северо-восточной части Хамы. Помощь включала питание и медицинские услуги, которые оказывались через мобильную клинику, где врачи осматривали детей и пациентов и предоставляли лекарства.