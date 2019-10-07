Бузова рассказала о судебных тяжбах с Тарасовым

Москва, 7 октября. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о судебной тяжбе за имущество с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым.

Звезда шоу-бизнеса отметила, что не виделась со своим бывшим возлюбленным с конца 2016 года, когда они расторгли брак. При этом, отметила Бузова, Тарасов всегда избегает мест, которые посещает она. Артистка не исключила, что такое поведение спортсмена связано со страхом встретиться с ней.

«Боится, наверное», — объяснила она.

Бузова была в отношениях с Тарасовым шесть лет, по ее мнению, эти годы были «чудесными».

«То, как Тарасов повел себя в конце отношений, останется исключительно на его совести. Как и у тех, кто в тот момент кидал в меня камни... Кстати, спустя время эти крысы-предатели ползут с просьбами сняться и поддержать их проекты», — добавила 33-летняя звезда.

Бузова также объяснила, почему не подает в суд на раздел имущества. В беседе с журналисткой Ксенией Собчак она сказала, что может обратиться в суд, если захочет.

«По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака», — сказала Бузова.

Как отметили «Дни.ру», срок подачи заявления в суд истекает в конце декабря.