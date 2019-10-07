Захарова оценила угрозы Трампа «стереть экономику Турции с лица земли»

Москва, 7 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозу президента США Дональда Трампа «стереть экономику Турции с лица земли».

На своей странице в Facebook Захарова оценила угрозы Трампа в сторону Турции.

«Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники», — написала представитель МИД РФ.

Ранее в понедельник глава Белого дома опубликовал в своем микроблоге в Twitter громкое заявление в отношении Анкары.

«Если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли», — написал Трамп.

Напомним, 5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова самостоятельно провести военную операцию в Сирии на территориях к востоку от реки Евфрат. По его словам, Анкара планирует очистить приграничную зону от сил самообороны курдов и создать в этом регионе зону безопасности.

Позднее в Министерстве обороны США заявили, что возможная военная операция Турции в Сирии вызывает серьезную обеспокоенность в ведомстве, так как может подорвать интересы двух стран в регионе.

Отношения Турции и США усложнились после того, как Москва и Анкара договорились о поставках в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 в 2017 году. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов. Решение Анкары закупать российские С-400 вызвало недовольство США. Власти США требуют от союзников из Турции забыть про российские системы и приобрести американские ЗРК Patriot, сообщала «Газета.ру». Американские власти пригрозили Турции, предупредив, что в случае реализации этой сделки страна может не получить американские военные самолеты F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июне заявил, что Анкара не собирается отказываться от С-400. В турецком оборонном ведомстве добавили, что С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО.