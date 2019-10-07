МИД РФ указал на «двойную дискриминацию» в отношении русского языка на Украине

Москва, 7 октября. Киев продолжает насильственную украинизацию, которая подвергает дискриминации русский язык. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве напомнили недавнее заявление главы министерства образования Украины Анны Новосад, которая сообщила, что с 2020 года все русскоязычные школы на Украине будут переведены на государственный язык. В МИД РФ подчеркнули, что ранее Совет Европы высказывал критические замечания по данному поводу, однако украинские власти их проигнорировали.

«Официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации», — говорится в сообщении.

Напомним, осенью 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. С 2018 года обучение на языках национальных меньшинств разрешено только в начальных классах. С 2020 года обучение на любых языках, кроме национального, будет ликвидировано и в младших классах. Данный закон вызвал резкую реакцию со стороны правительств ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, где заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине.

Стоит отметить, что в мае 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предполагает использование украинского языка практически во всех сферах жизни. Согласно тексту закона, все госслужащие обязаны разговаривать и писать исключительно на украинском языке.