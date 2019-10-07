Минэкономразвития РФ предложило увеличить налоги на малый бизнес

Москва, 7 октября. Министерство экономического развития России предложило проиндексировать коэффициенты для расчета налогов для малого бизнеса на 4,9% со следующего года. Это следует из проекта ведомственного акта «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год», который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, Минэкономразвития собирается установить коэффициенты-дефляторы для НДФЛ в размере 1,813, для ЕНДВ — 2,009, для патентов — 1,592, для торгового сбора — 1,382. Таким образом налог будет повышен на 4,9% относительно 2019 года.

Все эти режимы используют представители малого бизнеса.