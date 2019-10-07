Галкин «накрыл поляну» в ресторане для незнакомки

Москва, 7 октября. Знаменитый юморист, супруг звезды советской и российской сцены Аллы Пугачевой Максим Галкин поужинал с победительницей его конкурса в ресторане.

Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеозаписи из ресторана, где он сидит в компании незнакомки. 43-летний артист объяснил, что пригласил девушку в ресторан, чтобы отдать ей выигрыш и отпраздновать ее победу в конкурсе.

«Мы накрыли поляну», — сказал знаменитый комик.

Супруг Примадонны достал из пакета внушительную пачку денег и отдал ее победительнице. По словам артиста, девушка, которую Галкин называл Инночкой, стала обладательницей миллиона рублей.

Сейчас Максим Галкин ездит по городам России с выступлениями. У артиста концертная программа расписана до конца этого года.

Муж Пугачевой активно ведет социальные сети и делится с поклонниками записями из различных городов России. Он публикует кадры из аэропортов, ресторанов и музеев.

Ранее знаменитость сообщил, что сел на необычную диету. Артист показал поклонникам, как ест грибы со сметаной. Журналисты не исключили, что грибы появились в рационе артиста не случайно, поскольку они имеют свойство повышать потенцию.