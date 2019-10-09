Глава Disney может конкурировать с Трампом за Белый дом. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Допросы российских дипломатов. Новый конкурент Трампа. Реакция американцев на шутки Путина. Об этом и многом другом Александр Малькевич расскажет в новом выпуске «Слова на свободе».

Депутата Госдумы допрашивали сотрудники ФБР

Я обязан начать сразу с события, которое подтверждает то, о чем я рассказывал целый год. Инга Юмашева, депутат Госдумы, прибывшая в Штаты на форум «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту Нью-Йорка. По словам посла России в США, Юмашеву задержали, и сотрудник ФБР допрашивал ее в течение часа, а после допроса нашему депутату предложили продолжить общение в неформальной обстановке.

Думаю, что всем представителям Федерального собрания России нужно задуматься, стоит ли принимать участие в мероприятиях США, в стране, на территории которой дипломатические паспорта не работают. Более того, нужно продумать симметричные действия.

Минута славы для российских пранкеров

Трамп напомнил американцам о том, что российские пранкеры Вован и Лексус развели конгрессмена Адама Шиффа. В 2017 году пранкеры от имени спикера Верховной рады Украины хотели продать Шиффу фотографии с голым Дональдом Трампом, якобы фотографии были сделаны в Москве в 2013 году. Трамп опубликовал в своем Twitter видео-нарезку, где разговор Шиффа с пранкерами идет вперемешку с кадрами, где конгрессмен осуждает команду Трампа за то, что они якобы собирали компромат на Клинтон. Правда, Twitter уже заблокировал этот ролик, видимо, приравняв это к российскому вмешательству.

Глава Disney может конкурировать с Трампом за пост президента США

На данный момент у Трампа нет яркого соперника на президентских выборах. Известная американская телеведущая Опра Уинфри предложила главе Disney выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года. Роберт Айгер не дал однозначного ответа, однако отметил, что он в ужасе от нынешнего политического состояния, и хотел бы внести свои изменения в эту ситуацию. Это, кстати, может сработать, потому что запрос на новые лица существует.

Помощники Байдена попросили телеканалы США не приглашать в эфиры адвоката Трампа

Помощники бывшего вице-президента США Джона Байдена направили запрос на телеканалы Штатов (ABC, CBS, CNN, NBC, Fox News) с просьбой не приглашать в эфиры адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. «Предоставление Джулиани ценного эфирного времени для распространения этих утверждений не соответствует интересам зрителей и не идет на пользу журналистике»,— вот такая интересная формулировка была у команды Байдена. Свобода слова? Не, не слышали.

Трамп за три месяца привлек 125 млн долларов в предвыборную кампанию

Трамп за третий квартал 2019 год привлек рекордные 125 млн долларов на свою предвыборную кампанию. И это после импичмента. 6 млн долларов удалось собрать за 27 часов после запуска процедуры импичмента.

Это рекордная сумма, она в два раза превышает объем пожертвований, собранных за три месяца на кампанию предыдущему президенту США Бараку Обаме.

В США не оценили шутку Путина о вмешательстве в выборы

На международному форуме «Российская энергетическая неделя» корреспондент NBC news Кир Симмонс задал вопрос президенту России и поинтересовался, намерена ли Москва вмешиваться в президентские гонки 2020 в США. На что Владимир Путин со свойственным ему юмором ответил: «По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите, ладно?».

А серьезным ответом было то, что у России и своих проблем достаточно. Но нет. Помощник главы агентства по вопросам кибербезопасности прокомментировал слова Путина и заявил: «В нашем правительстве у нас есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят».

«Президент — республиканец, бизнесмен, идиот». Школьная викторина в США

Учитель средней школы в Палм-Бич-Гарденс провел увлекательную викторину. В качестве примера приведу один из вопросов. Задание выбрать правильный вариант ответа, который подходит описанию: «45-ый президент, был избран в 2016 году, республиканец, бизнесмен, идиот». И варианты ответа — Дональд Трамп, Рональд Рейган, Ричард Никсон, Джимми Картер. Понятно, что из всех ответов подходил только Трамп, получается, что учитель назвал действующего президента идиотом. Учителя в итоге отстранили.

В США избили мужчину из-за кепки с предвыборным лозунгом Трампа

В Лос-Анджелесе в штате Калифорния мужчину избили за то, что на его голове была кепка с предвыборным лозунгом Дональда Трампа на русском языке: «Сделать Америку снова великой». Пострадавший сообщил, что незнакомый подошел к нему с вопросом о том, что написано на кепке, а после ответа нанес несколько ударов по голове и ушел вместе с кепкой.

250 тысяч долларов штрафа за слова «приезжий», «мигрант»

В Нью-Йорке будут приняты очень серьезные законодательные акты. Комиссия по правам человека запретит использовать слова «приезжий», «мигрант» в контексте «нелегальный». Штраф будет до 250 тысяч долларов. Был создан специальный документ, где на 29 страницах расписано, в каких случаях эти словесные конструкции нельзя использовать. Если в отеле уборщицам администрация отеля запрещает говорить на другом языке, потому что это обидит гостей, штраф.

Я соглашусь, что если персонал в отеле ходит и что-то непонятное говорит, это некомфортно, но теперь, если я скажу, что меня это смущает, то накажут и меня, и руководство оштрафуют. Еще пример: если семья мигрантов пожалуется арендодателям на плесень и тараканов в доме, а тот скажет: «Я сейчас позвоню в миграционную службы США, чтобы разобрались, законно ли вы тут живете» — штраф.

Пресс-секретарь президента Украины грубо оттолкнула журналиста

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оттолкнула журналиста «Радио Свобода» Сергея Андрушко, который пытался задать вопрос Владимиру Зеленскому. Она объяснила свое жесткое поведение тем, что представитель СМИ нарушил личное пространство президента. После этого случая Союз журналистов Украины призвал офис президента пересмотреть свое отношение к сотрудникам прессы.

Сообщество независимых журналистов требовали увольнения Мендель. Но Зеленский дал понять, что этого не будет. Перед очередной пресс-конференцией он спросил у своего пресс-секретаря: «Вы никого сегодня не толкали?». Вот такой юмор и оценка поведения.

Власти Турции оштрафовали Facebook на 282 тысячи долларов

Власти Турции оштрафовали американскую компанию Facebook на 282 тысячи долларов, а это 1,6 млн турецких лир. Жертвами нарушения стали более 280 тысяч пользователей. Их личная информация утекла в сеть.