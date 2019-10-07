Россия никогда не прекращала диалог с парламентами стран Европы, заявил Володин

Москва, 7 октября. Диалог России с национальными парламентами ведущих стран Европы никогда не прекращался, несмотря на то, что Россия отказалась работать в ПАСЕ из-за санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«К нам приезжают от этих парламентов, приезжают делегации национальных парламентов», — напомнил он в интервью телеканалу «России 24».

В ПАСЕ, как уточнил он, Россия отказалась работать, потому что это было бессмысленно, ведь делегацию РФ лишили права голоса: не давали ни выступать, ни голосовать. Он также обратил внимание, что после всестороннего обсуждения вопроса за возвращение России высказались 39 стран из 47.

Напомним, российских дипломатов лишили права голоса в ПАСЕ весной 2014 года после того, Крым воссоединился с Российской Федерацией. В 2015 году ПАСЕ два раза рассматривала вопрос о восстановлении полномочий Москвы, но тогда рестрикции лишь ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать в таких условиях и в последующие годы перестала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

В конце июня этого года участники сессии ПАСЕ утвердили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 29 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны по взносам в Совет Европы за 2017-2018 год.