Международную премию «Балтийская звезда» вручили в Эрмитажном театре. ФАН-ТВ

Церемония вручения Международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда» прошла в Петербурге 7 октября. Она считается одной из самых престижных наград среди балтийских стран. Ежегодная премия учреждена министерством культуры и проводится в 16 раз. Награды вручают деятелям искусства, представителям современной культуры и творческой интеллигенции, официальных и деловых кругов. Члены жюри оценивают вклад в развитие культуры и укрепление связей стран Балтии, а само по себе вручение наград подтверждает, что искусство не имеет границ.

В этом году лауреатами стали: бывший президент Финляндии Тарья Халонен, советский и российский актер Александр Калягин, а также литературный критик и переводчик Кайса Эберг Линдстен. Она перевела на шведский язык произведения Достоевского и других известных классиков. Любимыми стали книги Андрея Платонова и стихи для детей Самуила Маршака.

Отдельной премии удостоились меценат Нина Лобанова-Ростовская, «За поддержку культуры». Она подарила государственному музею театрального и музыкального искусства целую коллекцию театральных эскизов, которую она собирала почти всю жизнь.

Также по предложению экспертного совета с 2005 года была утверждена премия «Память». В этом году в такой награды удостоили драматурга и поэта Александра Володина.

В церемонии участвовали члены правительства города и директор государственного Эрмитажа. Награждение сопровождал симфонический оркестр под управлением Сергея Стадлера.