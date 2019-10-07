Володин рассказал, как страны-сателлиты США отказываются от развития

Москва, 7 октября. Страны-сателлиты США отказываются от развития, вступая в невыгодные для них конфликты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



В интервью телеканалу «Россия 24» Володин отметил, что в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) много политики, которая базируется на двойных стандартах и направлена на попытку остановить развитие России. Кроме того, по его словам, в ПАСЕ также «цепляются за другие страны, которые проявляют больший суверенитет в выработке решений или имеют собственную позицию».



Володин уточнил, что данную повестку инициируют страны-сателлиты США: Прибалтика, Польша, Украина, Грузия. Председатель Госдумы подчеркнул, что если бы данные страны «думали о полноценном развитии, никогда бы не пошли на такие шаги».

«Ну, не может Украина развиваться с агрессивной позиции с таким соседом, как Россия, если нас объединяет огромная граница, связи не только торговые, но и культурные, и исторические. Невозможно здесь вот взять и оградиться стеной. Понимаете, кто-то просто в очередной раз, имея в виду эти страны, пытается, нагнетая конфликт, добьется того, что сам себя в эти огромные проблемы ввергнет, как вот получилось это с Грузией», — подытожил Володин.

Напомним, российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской стороны, однако только ужесточала антироссийские санкции. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и в последующие годы перестала направлять заявку на утверждение своих полномочий.

В конце июня 2019 года участники сессии ПАСЕ утвердили резолюцию, которая полностью подтверждает полномочия российской делегации в организации. В конце августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы.

Осенняя сессия ПАСЕ проходила с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. В Верховной раде Украины заявили, что украинская делегация не станет в ней участвовать. Сессию Киев решил бойкотировать ее из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.

Дипломат и эксперт «Майдана иностранных дел» Александр Хара позднее заявил, что отказ Украины — специально разработанная стратегия, уточнив, что в противном случае Киев де-факто согласился бы с возвращением России к деятельности организации. По его словам, такое решение Киев согласовал с Великобританией, Грузией и Балтийскими странами.

Хара считает, что для россиян устроенный Украиной демарш в ПАСЕ – победа, а для самой организации — поражение. Украинский дипломат убежден, что ПАСЕ, вернув права российской делегации, якобы «предала свои принципы».

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько объявила о создании постоянной группы «Балтик плюс», в состав которой вошли представители Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Главной задачей группы «Балтик плюс» станет «противодействие России».



Объявившая о создании «Балтик плюс» Ясько заявила также, что первым шагом группы станет отказ от празднования 70-й годовщины Совета Европы, организации «которая потеряла свой авторитет». По ее словам, передавал RT, целью группы является «продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии».

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне госпереворота в Киеве в 2014 году. Затем на Украине началась гражданская война. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами. Кроме того, украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан, которые после госпереворота на Украине заявили на народном референдуме о желании воссоединиться с Россией.