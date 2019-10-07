Володин призвал президента Грузии извиниться за оскорбление России

Москва, 7 октября. Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна извиниться за оскорбления в адрес России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В июне 2019 года в Тбилиси прошли антироссийские выступления. Поводом для провокации послужил инцидент, произошедший в парламенте Грузии, где проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которую открыл депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Отношения стали выравниваться, но кому-то понадобилось устроить этот конфликт в Тбилиси, когда приехала наша делегация по приглашению грузинской стороны. Но Президент Грузии вместо того, чтобы осудить… объявила Россию агрессором. К чему это? А сейчас молчит», — рассказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24».

Председатель Госдумы также добавил, что именно президент Грузии несет ответственность за пребывание иностранной делегации на территории страны.

«Грузинское общество говорит: нет, нам надо поправить отношения. Ну, пускай власти Грузии выскажутся на этот счет. Нашкодить, обострить они, значит, смогли оскорбить российский народ и нашу страну, у них ума хватило», — заявил Володин.

По его словам, Саломе Зурабишвили должна извиниться за свои антироссийские высказывания, а также представить дальнейшее видение развития отношений между Россией и Грузией.

«Президент Грузии, которая публично сказала о России, как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию», — добавил Володин.

Напомним, отношения между Москвой и Тбилиси обострились в июне 2019 года из-за антироссийских выступлений, которые были спровоцированы грузинской оппозиции. Поводом для антироссийской провокации послужил инцидент, который произошел в парламенте Грузии в ходе сессии Межпарламентской ассамблеи православия с участием российской делегации.

Грузинские парламентарии предложили главе российской делегации Сергею Гаврилову занять место спикера, что вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных грузинских депутатов.

Позднее оппозиционеры собрали своих сторонников у здания парламента, попытавшись взять его штурмом. Грузинским правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать провокаторов. Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в «провокациях», заявив, что Москва якобы заинтересована в расколе грузинского общества.