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В США объяснили давление на «Нафтогаз» просьбой властей Киева

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В США объяснили давление на «Нафтогаз» просьбой властей Киева

Вильнюс, 7 октября. США предоставили украинским властям список кандидатов в состав совета директоров нефтегазовой госкомпании «Нафтогаз» по просьбе самого Киева, заявил американский министр энергетики Рик Перри.

Глава министерства энергетики США назвал сообщения о давлении на Киев по поводу включения в состав директоров «Нафтогаза» «полностью выдуманной историей».

«Мы давали рекомендации по просьбе правительства Украины, и мы продолжим это делать», — сказал американский министр.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Перри обратился с просьбой к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы «Нафтогаз» расширил состав совета директоров, добавив в него представителей США.  

Associated Press со ссылкой на источники писало, что несколько американских предпринимателей, связанных с Республиканской партией США, этой весной пытались добиться смены руководства украинской компании. Они собирались сместить главу украинской компании Андрея Коболева и заменить его директором по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андреем Фаворовым. Однако реализовать план не получилось из-за прошедших на Украине выборов и проигрыша на них Петра Порошенко, пятого президента страны.

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Источник: РИА Новости
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