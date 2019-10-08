Сирия, 8 октября. В результате боевых вылетов ВКС РФ и ВВС Сирии в зоне «Большого Идлиба» были нейтрализованы около 30 исламистов. США вывели свои отряды из Северной Сирии. Курды заявили о готовности противостоять Турции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили совместные боевые вылеты совместно с ВВС САР в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу исламистов в городе Хама; обследовали территории на восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила об атаке неизвестных дронов юго-западнее Алеппо; провела ответные обстрелы позиций боевиков в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ вблизи города Аль-Джарди в Дейр-эз-Зоре.

Курды: обменивались ударами с протурецкими исламистами у Тель-Рифата; провели рейды в Дейр-эз-Зоре при поддержке коалиции; укрепляли свои позиции на севере САР; заявили о намерении САА занять район Манбиджа; подозреваются в организации взрыва западнее Азаза в Алеппо.

Соединенные Штаты: начали выводить свои отряды из северных районов Ракки и Хасаки.

ВС Турции: направили еще один военный конвой в Идлиб.

Провинция Алеппо

Информационное агентство ANF News сообщает о том, что исламисты незаконных бандгрупп, поддерживаемых Анкарой, накануне продолжили обстреливать позиции курдов в Северном Алеппо. Под ударом оказался город Тель-Рифат. О последствиях проведенного обстрела до сих пор ничего неизвестно.

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) заявили о намерении Сирийской арабской армии (САА) занять территорию Манбиджа. Это позволило бы избежать и вторжения турецких подразделений, и кровопролитной борьбы за населенный пункт. Напомним, в декабре 2018-го, когда Турция также готовилась к операции на севере САР, курды заявляли о готовности передать город правительственным силам.

Боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, заявляли об атаке сил САР, проведенной в районе ферм Икарда при помощи дронов. О потерях исламистов в живой силе или военной технике не сообщалось.

Во второй половине дня детонировал мотоцикл, припаркованный у блокпоста протурецких исламистов к западу от города Азаз. Twitter-канал (baladinetwork) передавал, что в результате инцидента были ранены по меньшей мере восемь человек. В установке СВУ подозреваются курдские радикалы, действующие в составе группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Курды вновь столкнулись с подпольной деятельностью террористов «Исламского государства» в оккупированных районах Дейр-эз-Зора. Интернет-портал Euphrates Post передавал, что автомобиль «демократической армии» подорвался на мине неподалеку от города Аль-Джарди, что привело к ранению ряда курдских бойцов.

В свою очередь SDF прибегли к рейдам на юго-востоке провинции. По данным информагентства Halab Today TV, во время обысков в городе Дибан был арестован мужчина по имени Шафак Халуф Аль-Хаджим, которого обвинили в причастности к деятельности ИГ1. Как отмечалось, поддержку курдам оказывали ВВС западной коалиции, осуществлявшие боевые вылеты в зонах контроля «демократических сил».

САА тем временем обследовала район населенного пункта Мазлум на левом побережье Евфрата, передавал военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24). Во второй половине дня сирийские ВВС также осуществили вылеты над районами пустыни Бадия Аш-Шам в Хомсе и Дейр-эз-Зоре, в результате чего удалось уничтожить нескольких террористов, о чем заявляло информагентство Al Watan.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе не прекращались вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп, спровоцированные последними. Новостной портал Step News Agency передавал, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по расположениям радикалов в окрестностях города Хазарин. Также вылеты в поддержку САА осуществили объединенные силы ВКС РФ и ВВС САР, уничтожив при этом порядка 30 исламистов, сообщало информационное агентство Al Masdar News. Позднее перестрелки также наблюдались в районе населенных пунктов Кафр-Саджна, Ракайя, Маарет-Хурма и Шейх-Дамас.

Twitter-канал (Electro_Media) сообщал о том, что в Сирию въехал очередной военный конвой турецких вооруженных сил. В провинцию были переправлены бетонные конструкции для укрепления постов наблюдения на окраинах зоны «Большого Идлиба».

Провинция Ракка

В минувшие сутки стало известно о выводе американских войск из приграничных с Турцией районов. Военный источник в сети Twitter (ragipsoylu) сообщал, что США покинули зону вокруг городов Тель-Абъяд и Рас Аль-Айн, которые находятся на севере Ракки и Хасаки соответственно. Как передавал Telegram-канал (NovostiDamask), согласно заявлению официального представителя США, «Демократические силы Сирии» (SDF) могут не рассчитывать на помощь Вашингтона в случае начала турецкого наступления. Как известно, США не выполнили свои обязательства в рамках американо-турецкого соглашения о создании «зоны безопасности». Лидер пресс-центра SDF, в свою очередь, сообщил о готовности противостоять туркам, несмотря на бегство США. В течение всего дня в социальных сетях осуждалось решение Вашингтона, которое многие расценивают как предательство.

На севере региона фиксировались акции протеста населения. Митинги против турецкого вторжения прошли в деревне Маштала Аль-Азза к востоку от Тель-Абьяда.

Провинция Хама

Исламисты вооруженной оппозиции продолжили провоцировать стычки с Сирийской арабской армией (САА) на линии разграничения сил сторон в северной части Хамы. По сведениям Twitter-канала (Step_Agency), джихадисты объединения «Тахрир Аш-Шам» открыли огонь по району Аш-Шариа на юго-востоке административного центра провинции. Радикалы заявляли об уничтожении танка сил САР, однако подтверждения данная информация так и не получила. Возобновившиеся обстрелы исламистов подвигли САА на нанесение ответных ударов по укрепрайонам «Ан-Нусры» в соседнем Идлибе.

Провинция Хасака

В рамках подготовки к наступлению турецких войск на севере САР курды начали стягивать силы к сирийской границе. Новостной портал Halab Today TV передает, что наряду с дополнительными отрядами в северные районы САР были переправлены бетонные плиты для укрепления военных объектов «демократических сил».

Между тем военный источник в Twitter (XXVII27) сообщил о том, что турецкие власти призвали всех жителей приграничных районов на севере Ракки и Хасаки, граничащих с турецкой провинцией Шанлыурфа, эвакуироваться ввиду скорого начала полномасштабных военных действий на данном направлении.

Вечером стало известно о нападении на одного из курдских бойцов в городе Меркада на юге провинции. Twitter-канал (XXVII27) передавал, что член SDF был убит группой неизвестных вооруженных людей, которые, как предполагается, имеют отношение к деятельности ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.