Сирия, 8 октября. Жители северных районов провинции Ракка бросают свои дома в преддверии наступления Анкары. Курды перебрасывают колонны с бойцами, оружием и техникой к границе с Турцией. Войска САР ответили боевикам-исламистам на недавние очередные обстрелы в юго-западной части Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили боевикам-исламистам на недавние очередные обстрелы в юго-западной части провинции Идлиб.

Международная коалиция: участила перемещения своей авиации в районах к северу от Дейр-эз-Зора.

Сирийская свободная армия** (ССА): завершает подготовку к третьей антикурдской операции Турции вблизи границы САР; вынудила десятки жителей города Тель-Абъяд бросить свои дома.

Курды: передислоцировали две колонны с бойцами, оружием и техникой на окраины провинций Ракка и Хасака.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно информации агентства Al Manar News, в небе над районами к северу от Дейр-эз-Зора фиксируются интенсивные перемещения самолетов международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Данные территории располагаются за Евфратом и находятся в оккупации войск США и подконтрольных им курдских Демократических сил Сирии (SDF)****. Предполагается, что данные пролеты связаны с переброской американских частей от сирийско-турецкой границы на юг – вглубь арабской республики. Напомним, в Белом доме ранее заявили о намерении оставить позиции в районе планируемой Анкарой «зоны безопасности». Данные районы займут турецкие вооруженные силы.

Провинция Идлиб

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) ответили боевикам-исламистам на недавние очередные обстрелы в юго-западной части провинции Идлиб. Согласно информации Thiqa News Agency, артиллерийские дивизионы войск САР ударили по расположениям вооруженных бандгрупп на окраинах поселения Барабу. Также правительственные силы вели артогонь по укрепрайонам джихадистов недалеко от города Кафр-Саджна, передает UFUQ Media Center. Сведения о потерях в рядах «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** (деятельность запрещена в РФ) и аффилированных с «Ан-Нусрой» бандформирований, регулярно нарушающих перемирие, в настоящий момент уточняются.

Провинция Ракка

Подконтрольные Анкаре отряды Сирийской свободной армии (ССА) в настоящее время завершают подготовку к третьей антикурдской операции Турции на севере САР. Турецкий военный источник в Twitter (@SonKaleTurkiye2) разместил фото, на которых запечатлены завершающие военные тренировки радикалов. Учения разворачиваются вблизи окраин северных провинций Сирии, где пока сохраняют присутствие курдские Отряды народной самообороны (YPG), – Ракки и Хасаки. Ранее Анкара при помощи наемников провела две крупных операции к западу от Евфрата – «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Многие жители приграничных северных территорий арабской республики торопятся покинуть свои дома в преддверии очередного военного вторжения Турции. Так, по данным Aleppo Media Center, десятки гражданских лиц бежали из города Тель-Абъяд, находящегося у самой турецкой границы, и его окрестностей. Напомним, предыдущее наступление Анкары в Африне в начале 2018 года тоже спровоцировало большую волну беженцев – порядка 200 тысяч человек были вынуждены оставить родные места.

Провинция Хасака

Большое количество подкреплений SDF передислоцируется к границе с Турцией. Согласно сведениям Turk Press, две крупных автоколонны из 100 боевых машин «Демократических сил» направились к пограничным городам Рас-Аль-Айн в Хасаке и Тель-Абъяд в Ракке. Первая выдвинулась из Хасаки и Камышлы, а вторая – с базы в районе Джалабии на северо-востоке провинции Алеппо, с одного из крупнейших военных объектов США в САР. Отмечается, что оба конвоя включали в себя большое количество бойцов арабской национальности, которые были недавно завербованы в ходе принудительной мобилизации. Кроме того, курдами перевозится много строительных материалов и техники для совершенствования укреплений на границе.

1 Организация запрещена на территории РФ.