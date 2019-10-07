Сирия, 7 октября. Жители северных районов Ракки вышли на демонстрации против турецкого вторжения. Один из курдских бойцов был убит неизвестными на юге Хасаки. ВВС Турции осуществляют разведывательные вылеты на границе САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков к юго-западу от Алеппо; задействовали авиацию во время обысков в пустыне Бадия Аш-Шам.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА в южной части Идлиба.

Курды: проводят рейды в Восточном Дейр-эз-Зоре; заявили о задержании высокопоставленного члена ИГ1 в Дибане; лишились одного из бойцов в результате нападения неизвестных на юге Хасаки.

ВС Турции: осуществляют разведывательные вылеты на сирийско-турецкой границе.

Провинция Алеппо

Агентство новостей ANF News сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции, выступающие при поддержке Турции, возобновили обстрелы мирных районов кантона Африн по неизвестным причинам. Под огнем оказалась деревня Бине, располагающаяся в округе Шерава. О причинах, которые подвигли исламистов на проведение обстрела, на данный момент ничего неизвестно. Информации о возможных погибших или раненых среди населения также пока не поступало.

Между тем недалеко от административного центра провинции вновь вспыхнули перестрелки между правительственными войсками и боевиками незаконных бандгрупп, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), под ударом оказался населенный пункт Джазрая к юго-западу от Алеппо. Информация о нанесенном исламистам уроне в живой силе или военной технике пока уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Watan сообщает о том, что участившиеся вылазки боевиков «Исламского государства»1 побудили Сирийскую арабскую армию (САА) на проведение обысков в пустынных районах Бадии Аш-Шам. Военные самолеты САР осуществили разведывательные вылеты недалеко от города Хамима, а также в окрестностях Пальмиры и Эс-Сухне, расположенных в соседнем Хомсе. Точечные авиаудары ВВС Сирии привели к уничтожению ряда боевиков террористической группировки.

Тем временем «Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают рейды в Восточном Дейр-эз-Зоре. По данным информагентства SANA News, несколько гражданских лиц были похищены во время нападений курдов на жилые дома в городах Хаджин и Дибан. Более того, налетчики конфисковали имущество взятых в плен сирийцев. Официальный Twitter-канал SDF (cmoc_sdf) заявил о том, что Шафак Халуф Аль-Хаджим, о задержании которого сообщалось в первой половине дня, был признан одним из высокопоставленных членов группировки. Также курды опубликовали фото изъятого у него оружия.

Провинция Идлиб

Вновь поступают сообщения о продолжающихся столкновениях между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными подразделениями. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), в качестве ответных действий на обстрелы Хамы в первой половине дня части Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по местам базирования радикалов в окрестностях населенного пункта Маарет-Хурма, расположенного недалеко от линии разграничения сил сторон. О нанесенном боевикам уроне пока не сообщалось.

Провинция Ракка

Twitter-канал (NPA_SY) заявляет о том, что сотни мирных жителей населенного пункта Маштала Аль-Азза, расположенного к востоку от Тель-Абьяда, вышли на демонстрации на сирийско-турецкой границе в знак протеста против готовящегося вторжения Турции в регион. Напомним, несколько часов назад турецкое правительство обратилось к населению приграничных районов с просьбой покинуть данные территории во избежание многочисленных смертей. Как известно, ввиду невыполнения обязательств по американо-турецкому соглашению со стороны США, Анкара заявила о возвращении к первоначальному плану о проведении полномасштабной военной операции на севере САР.

Тем временем турецкие ВВС осуществляют разведывательные полеты вдоль границы, передает военный источник в сети Twitter (op_shield). Предполагается, что целью подобных вылетов является установление местонахождения военных объектов и оборонительных сооружений курдов.

Провинция Хасака

Появилась информация о новом нападении на одного из членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в южной части Хасаки. Как передает Twitter-канал (XXVII27), курдский боец был застрелен неизвестными неподалеку от населенного пункта Меркада. Подробности о случившемся не разглашались. Предполагаемыми организаторами нападения считаются боевики «Исламского государства», действующие в составе подпольных групп преимущественно в зонах контроля SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.