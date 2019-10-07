ООН обеспокоена ситуацией с отказом США выдавать визы делегатам из РФ

Москва, 7 октября. ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей американских виз членам российской делегации, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Представитель ООН сообщил, что организация поднимала этот вопрос с властями США «на различных уровнях неоднократно».

«Этот вопрос беспокоит нас», — подчеркнул он.

Постпред США на конференции по разоружению Роберт Вуд выразил сожаление в связи с тем, что Россия вынесла вопрос с визами на уровень ООН. По его мнению, американское руководство имеет право на выдачу или отказ в визах, как страна-хозяйка мероприятия.

При этом Вудс признал, что такие вопросы с визами возникали и раньше. Он выразил надежду, что работа комитета по разоружения будет продолжена.

Напомним, членам российской делегации, которые планировали принять участие в сессии ГА ООН в Нью-Йорке, отказали в американских визах. Министерство иностранных дел России выразило протест и передало заместителю американского посла соответствующую ноту.

На минувшей неделе первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в работе Первого комитета ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, не выдали визы США.

Российская сторона настаивает, чтобы комитет не начинал официальную работу, пока все представители РФ не получат визы.