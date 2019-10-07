Эффективность работы депутатов оценят избиратели на очередных выборах в Госдуму

Москва, 7 октября. Эффективность работы депутатов оценят избиратели в ходе очередных выборов в Госдуму. Такое мнение в интервью «России 24» озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

5 октября исполнилось три года со дня проведения первого пленарного заседания Госдумы седьмого созыва.

«Дума работает. Но что касается оценки и видения эволюции, вам, наверное, лучше здесь видно. И отдадим это на суд наших избирателей, экспертов, журналистов, потому что оценивать себя сложно, да и неправильно, тем более оценка в любом случае будет дана при будущих выборах», — сказал Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, россияне видят, кто работает, а кто — нет, и делают выводы.

Выборы в Государственную Думу Федерального собрания РФ VII созыва состоялись в 2016 году. Большинство мандатов, 343 места и 76,2% голосов, получила партия «Единая Россия».

Напомним, очередные выборы в Государственную думу восьмого созыва пройдут в 2021 году.