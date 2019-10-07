Штайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера»

Берлин, 7 октября. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после волны массовых акций протеста на Украине ответил на критику своей «формулы» по Донбассу.

«Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких» — цитирует слова Штайнмайера Deutsche Welle.

Он уточнил, что в ходе переговоров в «нормандском формате» в Париже стало понятно, что реализация столь необходимых минских соглашений была «слишком серьезными действиями» для всех.

Президент опроверг прозвучавшие мнения украинских политиков о том, что на содержание документа оказала влияние Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его «формулы» на Украине, напомнив, что в переговорах по ее содержанию участвовал экс-президент страны Петр Порошенко.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил, что Порошенко пытается раскачать ситуацию в стране, используя недовольство радикалов «формулой Штайнмайера».

По его словам, выступления против президента Владимира Зеленского «самым очевидным образом направлены на полный срыв минских соглашений». По мнению Простакова, «выступая против «формулы Штайнмайера», в реальности украинские неонацисты и радикалы под практически явным руководством бывшего президента Украины Петра Порошенко желают прервать начавшийся процесс урегулирования конфликта». Эксперт подчеркнул, что продолжение воны дает оппозиции шанс «усилить свои как силовые, так и политические позиции».

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне госпереворота в Киеве в 2014 году. Затем на Украине началась гражданская война. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами. Кроме того, украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан, которые после госпереворота на Украине заявили на народном референдуме о желании воссоединиться с Россией.

«Формула Штайнмайера», получившая свое название по имени федерального президента Германии, была согласована контактной группой по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе. После подписания формулы Киевом в украинской столице и других городах страны прошли акции протеста против этого решения.

Документ включает в себя три пункта. Первый — проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины, передача контроля над границей РФ. После этого уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.