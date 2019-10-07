Володин рассказал о двукратном увеличении финансирования госпрограммы по развитию села



Москва, 7 октября. Финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий будет увеличено вдвое. Об этом при обсуждении бюджета в интервью «Россия 24» рассказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Мы обязаны думать о развитии сельских территорий, причем комплексном развитии. И в этой связи предложения, которые сегодня внесены, мы считаем, должны быть доработаны», — сказал Володин.

Он напомнил, что данный вопрос ранее обсуждался с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Председатель правительства услышал обращение депутатов Государственной думы, дав поручение двукратно увеличить базовую цифру, которая предполагала финансирование этой программы. Мы надеемся, что это будет хороший шаг», — отметил Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, «если только мы пойдем теми темпами, которые сейчас предлагает профинансировать Минфин, результата не будет».

Напомним, госпрограмму комплексного развития сельских территорий до 2025 года Медведев утвердил в начале июня.