Сербский политик призвал Белград следовать политике РФ в отношениях с Турцией

Белград, 7 октября. Белград должен следовать политике Москвы в отношениях с Турцией и другими странами. Об этом заявил председатель парламентской Сербской радикальной партии (СРС) Воислав Шешель, комментируя двухдневный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белград.

По его словам, сербские политики были против визита президента Турции в Белград в период обострения отношений между Анкарой и Москвой, который последовал после уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года.

«Когда РФ основательно поменяла отношения с Турцией, и та стала дружественным государством, мы не имеем ничего против улучшения отношений с ней», — заявил Шешель.

Он также напомнил, что ранее Эрдоган выражал активную поддержку албанцам в Косово и Метохии, а также политикам в Боснии и Герцеговине. Кроме того, президент Турции неоднократно обвинял сербов в геноциде в Сребренице, однако теперь он стал более осторожен в своих высказываниях.

«Сейчас это в значительной мере изменилось. Эрдоган прервал отношения с косовским экс-премьером Рамушем Харадинаем, очень осторожно балансирует с турецкой политикой в отношении Боснии и Герцеговины», — добавил Шешель.

По его словам, эти изменения связаны с финансовыми интересами Турции в Сербии. Шешель подчеркнул, что Турция пытается восстановить свое влияние в Балканском регионе, которое существовало еще во времена Османской империи, однако Сербия должна быть ближе к России, а также проводить согласованную с Москвой внешнюю политику.

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сербию с официальным двухдневным визитом. В первый день своего визита Эрдоган провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, а также принял участие в заседании Высшего совета по двустороннему сотрудничеству.