Названы сроки запуска грузовых поездов через Крымский мост

Симферополь, 7 октября. Минтранс РФ назвал сроки запуска пассажирских и грузовых поездов через Крымский мост.

По данным ведомства, грузовые составы пустят через переправу в июне 2020 года, а движение пассажирских поездов начнется уже в декабре 2019 года. В это же время будут открыты подходы к мосту. Двухпутные дороги свяжут его с сетью дорог на материке и полуострове.

В министерстве добавили, что предложение по срокам запуска грузового движения уже передано в правительство России.

«Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии – античную усадьбу», — пояснили в ведомстве.

Напомним, мост через Керченский пролив является самым протяженным в России. Его длина составляет 19 километров. Изначально открытие автомобильной части переправы планировалось на конец 2018 года, но его открыли с опережением. Движение транспорта открыл президент РФ Владимир Путин, проехав по мосту на КамАЗе 15 мая.

Строительство, а потом открытие Крымского моста вызывало негодование украинских властей. Киев дошел до того, что начал призывать ЕС ввести санкции против компаний, участвовавших в строительстве переправы. Более того, в декабре минувшего года депутат Рады от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук назвал Крымский мост «вратами ада» и призвал инопланетян или другие силы уничтожить его.