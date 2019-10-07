МИД РФ посоветовал США расследовать убийство Кеннеди в ответ на публикацию о Политковской

Москва, 7 октября. МИД России посоветовал США заняться расследованием убийства 35-го американского президента Джона Кеннеди в ответ на публикацию об обозревателе «Новой газеты» Анне Политковской, которая была застрелена в 2006 году. Об этом сообщается в официальном аккаунте российского МИД в Twitter.

«Напоминаем, что в соответствии с приговором, вынесенным 5 лет назад, убийцы Анны Политковской наказаны. При этом в США многие уголовные дела подобного рода остаются нераскрытыми, включая убийство американского президента Джона Кеннеди», — отметили в российском дипведомстве.

Ранее посольство США в России опубликовало в Twitter сообщение с призывом к российским властям привлечь к ответственности всех виновных в убийстве Политковской.

Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома в Москве. Киллер дождался, когда журналистка зайдет в лифт, после чего произвел четыре выстрела, включая контрольный. Суд признал виновными в ее убийстве пять человек, в настоящее время все они отбывают разные сроки заключения. Личность заказчика преступления не установлена до сих пор.

Джон Кеннеди, 35-й президент США, был смертельно ранен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас). Согласно выводам специальной комиссии во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном, президента убил преступник-одиночка Ли Харви Освальд. Однако существует ряд гипотез, которые подвергают сомнению выводы комиссии Уоррена и представляющих альтернативные версии убийства, в том числе заговор американских спецслужб.