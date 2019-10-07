Спецагент ЦРУ Секстон годами организовывал массовые беспорядки по миру, но провалил задание в РФ

Агент спецслужб США Стивен Секстон, попавшийся на сотрудничестве с российской оппозицией в Москве, более 15 лет организовывает беспорядки и митинги по всему миру. Подробнее в расследовании Федерального агентства новостей.

Летом 2019 года в Москве произошла серия незаконных акций и уличных беспорядков. Организованность и слаженность зачинщиков незаконных акций сразу показали, что они были заранее спланированы профессионалами своего дела. Журналистам Федерального агентства новостей удалось выйти на след американца Стивена Секстона, главы Бюро региональной безопасности посольства Госдепартамента США в Москве. Как выяснилось, мужчина является сотрудником ЦРУ и причастен к организации массовых беспорядков по всему миру. Именно он посещал посольство ФБК в разгар массовых беспорядков в Москве.

Агент для решения любых задач

Более месяца нам понадобилось, чтобы найти в открытых источниках единственное фото Секстона. При этом у нас нет никакой уверенности в том, что оно подлинно. Приложения по распознаванию лиц по нему не дали вообще какого-либо результата поиска, что может быть основанием для подозрения — их кто-то старательно зачищал.

Нет никаких упоминаний и о том, где обучался спецагент, где начинал службу. Создается ощущение, что этот человек пришел в Госдеп из ниоткуда и сразу стал главой службы безопасности посольства. И больше никогда его должность не менялась. В отличие от места дислокации.

До своего приезда на работу в Россию Секстон имел богатый послужной список. Что особенно интересно отметить — он выполнял самые сложные и деликатные поручения Госдепартамента США в исключительно беспокойных точках земного шара, зачастую в условиях гражданской войны, боевых действий или политической нестабильности.

В официальных списках посольства он записан как Стивен Майкл Секстон и возглавляет Бюро региональной безопасности (RSO) дипмиссии — структуры, сочетающей в себе обязанности службы безопасности, разведки и контрразведки.

Разберемся, что же это за служба. Во главе регионального Бюро всегда стоит специальный агент Службы дипломатической безопасности, чьи полномочия и обязанности крайне широки и размыты. Так, агенты занимаются всем от обеспечения безопасности дипломатов до розыска преступников из-под юрисдикции США, и это только официально.

Так, в 1995 году именно сотрудники Бюро региональной безопасности при посольстве в Пакистане задержали и вывезли в США террориста Рамзи Юсефа, осуществившего несколько взрывов на территории США. Также агентами Бюро разработана специальная программа «Награды за справедливость», через нее выплачиваются денежные вознаграждения тем, кто «сдает» американцам людей, по тем или иным причинам разыскивающихся правительством США.

Работа по подобным программам не возможна без тесного сотрудничества с ЦРУ, в связи с чем нередки случаи, когда должности в RSO занимают сотрудники именно этой службы разведки — это один из легальных способов вести работу в чужой стране под эгидой дипломатии. И Секстон, как говорят наши источники, именно из таких.

Предвестник беспорядков

Присутствие Секстона неизменно совпадало с началом акций протеста и беспорядков в «подопечных» государствах. Например, впервые имя Стивена Секстона появляется в списках американского посольства в Туркмении в 2005 году.

Появление агента удивительным образом совпало с трагическими событиями в стране. В этот период в Туркмении массово лишали местных жителей российского гражданства. Тех, кто не соглашался на вариант «по-доброму», власти вынуждали покинуть страну, бросив все имущество. Процесс сопровождался протестами, беспорядками и погромами. Но, может, все-таки совпадение?

Мы вот не думаем. После Туркмении агент Службы дипломатической безопасности успел поработать в Афганистане, Сербии и Багдаде. Обстановка в этих странах всегда была сложной и крайне взрывоопасной. Так, работа Секстона в иракской Басре совпала со становлением запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ1 и ее распространением по Ближнему Востоку. Тогда же начали появляться первые доказательства о связях правительства США и террористов. Как глава региональной службы дипбезопасности Секстон обязан был координировать любые контакты американских посланников с любыми представителями «умеренной» и не очень оппозиции в Ираке.

Не менее интересна работа Секстона в Южной Корее. В 2015 году агент возглавил RSO американского посольства в Сеуле. В стране в этот период проходили массовые акции протеста, периодически перераставшие в погромы. В этот раз Секстон выполнял функции разведчика — снабжал свое руководство докладами о реальном положении дел: перспективности протестов, их массовости, напряженности и шансах перерасти в погромы и вооруженное восстание. В открытом доступе нам удалось найти один из таких докладов от господина Секстона.

Интерес представляют некоторые специфические разделы «отчета», а по сути, разведывательных донесений. Так, в разделе «Гражданские беспорядки» Секстон особо подчеркивает, что мирные демонстрации могут мгновенно перерасти в жесткие столкновения.

Кстати, именно во время службы Секстона в Южной Корее произошли крупнейшие массовые уличные беспорядки, приведшие в итоге к импичменту и отставке президента Пак Кын Хе, обвиненной в коррупции, злоупотреблении властью, незаконном давлении на бизнес и разглашении государственных секретов. Ничего не узнаете?

Провал спецагента в России

С таким интересным опытом Стивен Секстон приехал в Россию. Учитывая тот факт, что всю карьеру он специализировался на исключительно беспокойных регионах, его появление в Москве выглядит весьма неуместно. Сегодня в мире порядком горячих точек, где опыт агента действительно мог бы пригодиться. Но это в том случае, если ориентироваться только на официальные задачи спецагентов Бюро региональной безопасности. Но, как уже демонстрировалось выше, работа Секстона неразрывно связана с протестами и беспорядками в странах, где он появлялся.

Возможно, неприметному спецагенту и в этот раз удалось бы остаться в тени и «отделаться» составлением отчетов для руководства. Однако в России организация беспорядков явно пошла не по плану. Вероятно, организаторы никак не ожидали, что в определенный момент протест останется без лидеров. Алексей Навальный отправился на 30 суток в СИЗО за организацию несогласованных акций, вслед за ним были арестованы и другие «вожди». Оставшиеся на свободе заводилы поспешили сбежать за границу, как это сделал Леонид Волков.

В итоге «народный» протест вдруг оказался не таким уж и народным — без организаторов и провокаторов беспорядки стремительно начали сходить на нет. Чтобы исправить ситуацию, настоящим кукловодам пришлось выйти из тени и самим приложить руку к организации протестных акций. Именно тогда Секстона и заметили информаторы ФАН в офисе «Фонда борьбы с коррупцией». Очевидно, агент пришел к подопечным с целью навести порядок в разваливающемся без руководителей фонде и поддержать накал протеста на нужном уровне до возвращения Навального и остальных.

Других причин у начальника безопасности посольства посещать штаб российской несистемной оппозиции быть просто не может. Маловероятно, что кто-то из представителей ФБК мог поделиться с ним информацией о террористах или американских преступниках.

Таким образом, визиты американских дипломатов, в особенности спецагента Секстона в офис ФБК доказывают, что Запад вмешался во внутренние дела России не только на информационном уровне, но и напрямую обучал российских оппозиционеров технологиям организации массовых беспорядков. В связи с имеющейся информацией Федеральное агентство новостей направило в Госдепартамент США запрос с требованием разъяснить, что связывает главу Бюро региональной безопасности Стивена Майкла Секстона и основателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального.

Между тем Федеральное агентство новостей продолжает свое расследование о личности мистера Секстона и его антироссийской деятельности. В ближайшее время мы опубликуем данные, полученные из открытых источников, в том числе из архивов «Викиликс», которые указывают на связь Секстона с Хиллари Клинтон.

ФАН отдельно благодарит электронную библиотеку Стенфордского университета за предоставленные для нашего расследования материалы.

1 Организация запрещена на территории РФ.