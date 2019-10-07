Днепровский метрополитен закупил оборудование времен СССР по завышенной в 250 раз цене

Киев, 7 октября. Сотрудники СБУ разоблачили руководство Днепровского метрополитена, которое закупило оборудование времен СССР по завышенной в 250 раз цене, сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что два года назад руководство предприятия купило у коммерческой компании оборудование времен Советского союза под видом нового. Сумма контракта составила 2,6 млн гривен, хотя стоимость устаревшего оборудования не превысила бы 100 тыс. гривен.

Экспертиза показала, что противоправная сделка нанесла предприятию ущерб в размере 2,5 млн гривен. Кроме того, руководство предприятия, купив некачественное оборудование, поставило под угрозу работу подземки и жизни и здоровью пассажиров.

Руководителя Днепровского метрополитена и директора коммерческой компании подозревают в «присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением» и «служебном подлоге». Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

Вместе с сотрудниками СБУ над делом работали представители нацполиции и прокуратуры.

Ранее немецкое издание Der Spiegel опубликовало данные исследования, проведенного по заказу фракции левых и скандинавских зеленых в Европейском парламенте. Согласно сообщениям прессы, казна Украины теряет несколько миллиардов евро из-за масштабного налогового мошенничества.

Весной этого года на Украине разгорелся скандал вокруг госпредприятия «Укроборонпром». Журналисты выяснили, что за счет теневых схем предприятия могли поставлять украинской армии оборудование по завешенной цене. Отмечалось, что в коррупционной схеме участвовало окружение бывшего президента Украины Петра Порошенко.