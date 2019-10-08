Приговор по ростовскому делу о массовых беспорядках — действующие лица и исполнители

В сентябре внимание многих медиа было приковано к «московскому делу». Так в СМИ называли судебные разбирательства в отношении провокаторов, нарушивших закон во время незаконных митингов в июле-августе 2019 года.

В начале октября, когда накал страстей в связи с этой темой пошел на спад, либеральные СМИ переключились на так называемое «ростовское дело», которое как раз вышло на финишную прямую.

Ростовский блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян был 4 октября в Ростовском областном суде во время оглашения приговора по делу Вячеслава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина, которые, по версии обвинения, были связаны с так называемой «мальцевской революцией» 05.11.2017 года. Своими наблюдениями Манукян поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Приговор по «ростовскому делу»: действующие лица и исполнители. Колонка Вадима Манукяна

Нежданная «соседка»

Я оказался возле зала заседаний через пять минут после того, как двери закрылись и судья начал оглашать приговор по «ростовскому делу». Сначала я расстроился, что не смог вовремя прибыть на оглашение приговора, но потом даже порадовался, что опоздал. Ко мне подсела женщина, которая сразу же уточнила, кто я и что здесь делаю. Я представился блогером, интересующимся этим делом. Она изучила мои последние посты в социальных сетях и подписалась на мою страничку в Facebook.

Женщина не сразу представилась, но в процессе беседы выяснилось, что это глава аффилированного с Михаилом Ходорковским отделения «Открытой России» в Ростове-на-Дону Елена Меньшенина. Именно она на сентябрьском митинге под проливным дождем призывала всех прийти поддержать фигурантов «ростовского дела» в зале суда, но по иронии судьбы сама в зал так и не попала. Она фактически в прямом эфире получала текстовую информацию из зала суда через Telegram-чат.

Время от времени к нам подходил ее «соратник по борьбе» и высказывался по теме «кровавого режима». Пару раз его монолог выслушивали приставы, которые примерно раз в полчаса менялись у входа в зал суда. Один из них никого не пускал в зал заседаний, второй иногда реагировал на просьбы и находил момент, когда можно впустить опоздавших.

Меньшенина рассказала, что, несмотря на то, что «Открытую Россию» признали в России нежелательной организацией, ее отделения по всей стране не закрылись, хотя и прилично сократили численный состав.

До Елены Меньшениной ростовское отделение «Открытки» возглавляла Анастасия Шевченко, которая сейчас находится под домашним арестом по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Мы поговорили об Анастасии и ее злоключениях. Меньшенина рассказала, что никто из политических соратников не знал о третьем (недавно умершем) ребенке Шевченко. Речь всегда шла только о двоих детях.

В начале 2018 года Анастасию Шевченко избрали в федеральный совет «Открытой России». За участие в двух публичных мероприятиях в качестве регионального координатора этой общественной организации на Анастасию было заведено уголовное дело.

Либеральный «бомонд» в сборе

В течение трех с половиной часов, пока оглашался приговор, время от времени из зала выходили люди, которые, вероятно, устали стоять на ногах в течение всего оглашения. В зале виднелись лица ростовского либерального «бомонда». Мероприятие освещали и московские журналисты отдельных СМИ, которые должны были зафиксировать вынесение приговора новым «жертвам режима».

Прокурор запрашивал для Вячеслава Мордасова 8,5 года строгого режима, для Яна Сидорова — 8 лет, для Вячеслава Шашмина — 3 года общего режима. Итоговый приговор: Мордасову 6 лет и 7 месяцев колонии строгого режима, Сидорову — 6 с половиной лет, Шашмин отделался трехлетним условным сроком.

Ровно в этот момент я оказался в зале суда. Приставы перестали препятствовать входу в зал людей. Осужденных стали уводить, публика, оставшаяся в зале, начала скандировать:

«Позор! Позор!»

Произошло это дважды. Второй раз — более организованно.

Шашмина выпустили прямо в зале суда, и он заявил журналистам, что в политику в России лучше не лезть. Наиболее эмоциональной оказалась одна из погорелиц (жертв пожара в Ростове 21 августа 2017 года) с палочкой. Немолодая женщина буквально навзрыд кричала прямо в зале суда, выражая сочувствие Мордасову и Сидорову, которых вывели из зала суда по служебной лестнице, расположенной в центре зала.

Выйдя из зала суда, женщина продолжила истерически кричать.

В это же время блогер из Киева Сергей Рулев, который после Майдана нашел себе прибежище в Ростове-на-Дону и аккредитовался при МИД России, делал очередной репортаж в стиле «политического трэша», в привычном для себя стиле обличая либералов.

Уже после выхода из здания суда мы переговорили с Рулевым. Я успокоил его и отвел в сторону от «ненавистных либералов». Стиль общения Рулева с либералами мне напоминает столичного активиста движения SERB Александра Петрунько, который не пропускает ни одной протестной акции, если она потенциально может грозить беспорядками. Рулев, как и Петрунько, никогда не боится идти один против целой толпы

Сухой остаток

Словом, весь этот спектакль нужно было наблюдать именно в той хронологии и с той позиции, как это удалось сделать мне. В противном случае были бы упущены очень важные детали. Надо сказать, что за деятельностью ростовской «оппозиции» я наблюдал вживую в течение всего 2017 года, после чего вялые потуги этого «клубка змей» мне настолько наскучили, что только изредка смотрел ролики о них, просачивающиеся в Интернет, в том числе благодаря блогеру Рулеву. Он не пропускает ни один их ивент и каждый раз задает им жару. Его стиль подачи материалов в виде «политического трэша» мне не близок, я сторонник более интеллигентной дискуссии, хотя отдаю должное его упорству в работе с этой публикой.

Справка ФАН

Ростовский облсуд на прошлой неделе приговорил 24-летнего Владислава Мордасова к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима, 19-летнего Яна Сидорова — к шести годам и пяти месяцам. Молодые люди признаны виновными в покушении на организацию массовых беспорядков с целью свержения власти (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 212 УК). Еще один фигурант дела — 20-летний Вячеслав Шашмин осужден на три года условно.

5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов приняли участие в незаконном пикете у здания правительства Ростовской области, за который они были проговорены к административному аресту. Затем в отношении Мордасова, Сидорова и Шамшина было возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ («Покушение на организацию массовых беспорядков»), предусматривающей до 12 лет лишения свободы. Мордасов и Сидоров свою вину признали.

Экстремистские планы молодые люди обсуждали в чате «Революция 5/11/17», который Мордасов и Сидоров создали в октябре 2017 года, познакомившись с роликами признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации «Артподготовки» Вячеслава Мальцева. Мальцев объявил 5 ноября 2017 года датой «новой русской революции» — это дало название чату фигурантов «ростовского дела».

В настоящее время Мальцев скрывается от следствия за границей.