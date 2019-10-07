Украинские декоммунизаторы прилепили голову Порошенко к статуе Ленина



Киев, 7 октября. Статую Владимира Ленина в Запорожье декоммунизировали оригинальным образом, превратив советского вождя в пятого президента Украины Петра Порошенко.

Фотографии обновленной скульптуры опубликовал в своем Twitter блогер Roland Deschain. По его словам, памятник установлен на базе отдыха «Скиф» напротив Хортицы.

«Местность называется Волна», — уточнил Roland Deschain.

Подписчики блогера в комментариях вволю потренировались в остроумии.

«Просто ору!», «Что-то он похудел», «Смешно, и сходство в принципе имеется», «Ленин в обертке Порошенко», «На Майдан, товарищи! Нет русской весне! Каждому по «Рошену»! Долой Зеленского!» — смеются юзеры.

Были и те, кому показалось, что Ленина перекрасили не в Порошенко, а в актера Геннадия Хазанова (его голосом говорят кот Леопольд и попугай Кеша).

«Это же Геннадий Хазанов», «Хотели Петю, вышел Гена», — пишут они.

Напомним, закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» действует на Украине с 2015 года. В рамках декоммунизации в стране переименовали часть городов и населенных пунктов, а также снесли памятники Ленину и другим советским деятелям.

В январе 2017 года министр транспорта Украины Владимир Омелян предлагал сменить названия морских портов, железнодорожных станций и других объектов инфраструктуры. Политолог и экономист Александр Дудчак тогда заявил, что вторая волна декоммунизации — очередная глупость киевских властей.