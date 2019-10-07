Украинские скульпторы изготовили пятиметровый сюрприз для жителей Киева

Киев, 7 октября. В украинской столице возле станции метро «Почайна» появилась пятиметровая статуя английского бульдога. Об этом в Facebook рассказал один из авторов скульптуры Олег Годунов.

Над гигантским бульдогом работали два скульптора — Олег Годунов и Иван Длугунович.

Как объяснил Годунов, таким образом авторы решили подготовить сюрприз для столицы.

«Мы решили сделать сюрприз для столицы нашей Украины. Теперь в городе Киев будет жить английский пятиметровый бульдог. Пока самая большая скульптура, которую мы сделали. Для нас это было нелегкое испытание, но мы приложили все усилия, чтобы большая мечта стала реальностью!» — написал он.

Годунов признался, что от проделанной работы его переполняют эмоции, и он не может описать, какие чувства испытывает, глядя на творение, поэтому пригласил всех лично увидеть скульптуру.

«Но фото, видео и мои слова все равно не передают всех эмоций, поэтому приглашаем Вас в столицу познакомиться с этим гигантом», — пригласил пользователей Сети скульптор.

Длугунович сообщил, что работа над собакой-гигантом заняла 30 дней. При этом скульпторы старались сохранить ее в тайне.

Авторы назвали одетого в красную рубашку бульдога с высунутым языком Другом.

В Киеве можно найти много необычных памятников. Например, в украинской столице есть арт-объект Middle way, более известный как «Синяя рука». Он появился в центре города осенью 2018 года, до этого момента на его месте находился памятник Владимиру Ленину. Арт-объект Middle way, как сообщали в мэрии Киева, означает «дружбу и общение».

Также в столице Украины можно увидеть памятник знаменитому русскому богатырю Илье Муромцу.