Брежнева и Меладзе вместе вышли в свет после слухов об изменах продюсера

Москва, 7 октября. Популярная певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе появились вместе на публике на фоне слухов об измене композитора.

Брежнева и Меладзе посетили концерт исполнителя Rozhden в столичном клубе Red. Пару заметили в компании близких друзей. Кроме того, супруги мило общались и обнимались на протяжении всего вечера.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видеозаписи с концерта, а также ролик, где она на фоне раскачивающегося в такт музыки мужа подпевает украинскому исполнителю.

Ранее СМИ сообщили о разладе в отношениях Брежневой и Меладзе. По информации прессы, 56-летний композитор закрутил роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

37-летняя артистка, комментируя слухи об изменах мужа, поразилась умению супруга находить время на любовниц. Брежнева напомнила, что Меладзе руководит продюсерским центром, курирует несколько проектов, работает наставником в музыкальном шоу «Голос», снимает клипы и пишет песни. По ее словам, у мужа просто нет времени ходить налево.

Скандальный блогер Лена Миро не удивилась, услышав об изменах Меладзе-старшего. По ее мнению, Брежневой бумерангом «прилетел ответ».