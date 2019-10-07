Протоиерей Смирнов пояснил, какие полномочия нужны РПЦ для улучшения рождаемости в РФ

Очередная инициатива по вопросу увеличения рождаемости подоспела от широко известного деятеля Российской православной церкви, главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия (Смирнова). По его словам, ему нужны только «10 лет и чрезвычайные полномочия», чтобы увеличить рождаемость в стране на несколько миллионов человек в год. Какие именно полномочия ему потребуются и каким образом они будут использованы, церковный деятель рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению отца Димитрия, прежде всего церкви потребуется право давать распоряжения министерству здравоохранения — и запретить, наконец, в стране аборты.

«Врачей необходимо переориентировать с того, чтобы эти аборты делать, на то, чтобы убедить будущую мать, что этого делать не стоит. Конечно же, иногда аборты делать нужно — в таких случаях, как, например, внематочная беременность, врачам просто необходимо вмешиваться. Однако те незначительные отклонения, которые может иметь нежелательный матерью ребенок, не должны являться препятствием для счастливого материнства даже при отсутствии отца», — рассуждает отец Димитрий.

Во-вторых, по его мнению, церкви должно быть подчинено также и министерство просвещения.

«Самый главный предмет, который должен преподаваться в школе, — это семья. Необходимо введение раздельного обучения мальчиков и девочек с пятого класса для того, чтобы первых учить отцовству, а вторых — материнству. Таким образом, дети будут хотеть становиться не экономистами и юристами, а отцами и матерями. И семьи в стране станут крепкими» — продолжает протоиерей.

Также, по всей видимости, протоирей Димитрий пожелал для РПЦ часть полномочий, относящихся к ведомству министера обороны.

«В каждом федеральном округе должны быть кадетские корпуса, которые воспитывали бы деток, оставшихся по разным причинам без отцов, семейной жизни», — предлагает он.

Помимо этого, по мнению представителя РПЦ, следует заняться информационной чистотой российских телеканалов.

«Весь контент, который действует разрушительно на семью, надо убрать. Сериалы и фильмы, где показывают измены, аборты, убийства, всякие эротические сцены, — все это вредно для семьи и должно быть упразднено. А фильмы, прославляющие многодетность и материнство, должны показывать в прайм-тайм», — говорит священник.

И, напоследок, отец Димитрий озвучил наказы министерству финансов:

«Необходимо давать достаточно большие пособия прежде всего тем семьям, в которых уже есть десять детей. Через некоторое время — тем, где есть девять, затем — восемь. Это нужно, чтобы матери поверили государству и увидели, что оно заинтересовано в них. Но, разумеется, никуда не должен исчезнуть «материнский капитал», который выплачивается сейчас за рождение второго и последующего ребенка»

Напомним, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) известен своими резонансными высказываниями. Так, например, он однажды заявил, что «последовательный атеист должен покончить самоубийством».