Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции в случае «недопустимых действий»

Вашингтон, 7 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уничтожит экономику Турции, если Анкара предпримет «недопустимые действия».

«Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли», — написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.

Трамп подчеркнул, что Турция и страны Евросоюза должны обратить внимание «на роль США в борьбе с терроризмом в Сирии», а также заявил, что Анкара должна нести ответственность за пленных боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ) и их родных.

«США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГ. Настало время для других в этом регионе, обладающих огромным богатством, защитить свою территорию» — отметил Трамп.

Напомним, 5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершении подготовки к военной операции в Сирии, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат. По его словам, главной целью операции станет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны курдов, а также создание там зоны безопасности и размещение сирийских беженцев.

Позднее в Пентагоне заявили, что несогласованная военная операция Анкары на сирийской территории может вызвать серьезную обеспокоенность и подорвать американо-турецкие интересы в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.