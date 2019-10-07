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Предательство по-американски: США оставляют сирийских курдов на растерзание Турции

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Эксперты:

Предательство по-американски: США оставляют сирийских курдов на растерзание Турции

Как и ожидалось, в преддверии антикурдского похода турецких войск Соединенные Штаты отходят в сторону.

Президент Турции Эрдоган по телефону получил от своего американского коллеги Дональда Трампа долгожданное согласие на проведение военной операции против курдских YPG (Отряды народной самообороны — боевое крыло курдской партии Демократический союз (PYD)). И в сети уже появились кадры покидающих своих союзников американцев.

Таким образом, Штаты, еще раз напомнив, что победа над «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ) принадлежит им, уходят от тех, кто принимал самое непосредственное участие в борьбе с террористами. В Вашингтоне также добавили, что отныне Турция будет нести ответственность за содержащихся в тюрьмах игиловцев — как сирийцев, так и иностранцев, которых не приняли на родине (в частности, во Франции и Германии).

«Это удар ножом в спину»

«Это удар ножом в спину», считают в SDF (Сирийские демократические силы, костяком которых являются вышеупомянутые курдские YPG). Сложно представить, как там взволнованы предательским поступком американцев накануне «оккупационной операции на северо-востоке Сирии».

Предательство по-американски: США оставляют сирийских курдов на растерзание Турции

«Это происходит вопреки нашим усилиям по избежанию военной эскалации с Турцией и всем нашим действиям, направленным на обеспечение безопасности на границе», — заявили в организации.

А может никуда и не уйдут?

«Любая агрессия Турции чревата нестабильностью в Сирии. Это должны понимать во всем мире. В случае нападения, мы будем защищать себя всеми доступными нам средствами», — рассказал ФАН источник в представительстве Рожавы в Москве.

— Ну, теперь-то можно сказать, что курды разорвали отношения с Соединенными Штатами?

— Пока рано делать какие-то выводы. Неприятно, конечно. Такое и раньше было. Но еще есть время…

— То есть вы все еще надеетесь, что американцы не уйдут?

— Лично я — да, надеюсь.

Шантажируют или предостерегают?

Ранее курды уже взывали к мировой общественности. Мол, если турки вторгнутся на их территорию, те будут вынуждены сконцентрировать все свои силы на противостоянии агрессору. Соответственно, тюрьмы, набитые боевиками, стеречь будет некому.

Предательство по-американски: США оставляют сирийских курдов на растерзание Турции

После таких угроз, одни (особенно в Европе) стали бить тревогу, заявляя о грядущем возрождении ИГ1. Другие восприняли это как шантаж со стороны курдской YPG, дабы США их не покидали. Туда же ряд экспертов и журналистов относит и заявления курдов о том, что поддерживаемые Россией сирийские войска якобы готовы выдвинуться в сторону Манбиджа после вывода американских войск.

Маленькая победоносная война или кровавое болото?

Пока не ясно, что из себя будет представлять турецкая военная операция. Когда конкретно она начнется и как долго продлится. Операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» очень тяжко дались Анкаре, и не факт, что нынешняя кампания будет отличаться от предыдущих. Очевидно лишь одно, сначала американцы должны уйти, чтобы, не дай бог, турецкая армия не задела союзника по НАТО.

А если американцы не уйдут? Или уйдут, но не полностью, не отовсюду? Это серьезно скорректирует наполеоновский план Эрдогана.

Позиция России

Москва к этому относится весьма сбалансировано. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что главное — это избегать действий, которые могут осложнить процесс сирийского урегулирования.

«В Кремле знают о приверженности Турции постулату о территориальной и политической целостности Сирии, о том, что территориальная целостность Сирии является отправной точкой и в ходе усилий по поиску сирийского урегулирования, и во всех остальных вопросах. И мы надеемся, что наши турецкие коллеги будут во всех ситуациях, в первую очередь, придерживаться этого постулата. Мы знаем, что открываются определенные перспективы, понимаем, что путь предстоит очень долгий и сложный. Но сейчас, когда закончилось формирование конституционного комитета Сирии, когда намечены уже сроки проведения (его заседания), очень важно воздерживаться от любых шагов, которые могут навредить делу сирийского урегулирования», — сказал Песков.

В этом плане Москва не просто так сохраняет спокойствие. В самом деле, курды никак в обозначенных Песковым процессах не участвуют. А в Дамаске SDF уже назвали террористами.

Так что пока все говорит о том, что курдов, отдавших в свое время предпочтение Штатам, в очередной раз использовали в качестве разменной монеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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