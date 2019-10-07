Предательство по-американски: США оставляют сирийских курдов на растерзание Турции

Как и ожидалось, в преддверии антикурдского похода турецких войск Соединенные Штаты отходят в сторону.

Президент Турции Эрдоган по телефону получил от своего американского коллеги Дональда Трампа долгожданное согласие на проведение военной операции против курдских YPG (Отряды народной самообороны — боевое крыло курдской партии Демократический союз (PYD)). И в сети уже появились кадры покидающих своих союзников американцев.

Таким образом, Штаты, еще раз напомнив, что победа над «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ) принадлежит им, уходят от тех, кто принимал самое непосредственное участие в борьбе с террористами. В Вашингтоне также добавили, что отныне Турция будет нести ответственность за содержащихся в тюрьмах игиловцев — как сирийцев, так и иностранцев, которых не приняли на родине (в частности, во Франции и Германии).

«Это удар ножом в спину»

«Это удар ножом в спину», считают в SDF (Сирийские демократические силы, костяком которых являются вышеупомянутые курдские YPG). Сложно представить, как там взволнованы предательским поступком американцев накануне «оккупационной операции на северо-востоке Сирии».

«Это происходит вопреки нашим усилиям по избежанию военной эскалации с Турцией и всем нашим действиям, направленным на обеспечение безопасности на границе», — заявили в организации.

А может никуда и не уйдут?

«Любая агрессия Турции чревата нестабильностью в Сирии. Это должны понимать во всем мире. В случае нападения, мы будем защищать себя всеми доступными нам средствами», — рассказал ФАН источник в представительстве Рожавы в Москве.

— Ну, теперь-то можно сказать, что курды разорвали отношения с Соединенными Штатами?

— Пока рано делать какие-то выводы. Неприятно, конечно. Такое и раньше было. Но еще есть время…

— То есть вы все еще надеетесь, что американцы не уйдут?

— Лично я — да, надеюсь.

Шантажируют или предостерегают?

Ранее курды уже взывали к мировой общественности. Мол, если турки вторгнутся на их территорию, те будут вынуждены сконцентрировать все свои силы на противостоянии агрессору. Соответственно, тюрьмы, набитые боевиками, стеречь будет некому.

После таких угроз, одни (особенно в Европе) стали бить тревогу, заявляя о грядущем возрождении ИГ1. Другие восприняли это как шантаж со стороны курдской YPG, дабы США их не покидали. Туда же ряд экспертов и журналистов относит и заявления курдов о том, что поддерживаемые Россией сирийские войска якобы готовы выдвинуться в сторону Манбиджа после вывода американских войск.

Маленькая победоносная война или кровавое болото?

Пока не ясно, что из себя будет представлять турецкая военная операция. Когда конкретно она начнется и как долго продлится. Операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» очень тяжко дались Анкаре, и не факт, что нынешняя кампания будет отличаться от предыдущих. Очевидно лишь одно, сначала американцы должны уйти, чтобы, не дай бог, турецкая армия не задела союзника по НАТО.

А если американцы не уйдут? Или уйдут, но не полностью, не отовсюду? Это серьезно скорректирует наполеоновский план Эрдогана.

Позиция России

Москва к этому относится весьма сбалансировано. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что главное — это избегать действий, которые могут осложнить процесс сирийского урегулирования.

«В Кремле знают о приверженности Турции постулату о территориальной и политической целостности Сирии, о том, что территориальная целостность Сирии является отправной точкой и в ходе усилий по поиску сирийского урегулирования, и во всех остальных вопросах. И мы надеемся, что наши турецкие коллеги будут во всех ситуациях, в первую очередь, придерживаться этого постулата. Мы знаем, что открываются определенные перспективы, понимаем, что путь предстоит очень долгий и сложный. Но сейчас, когда закончилось формирование конституционного комитета Сирии, когда намечены уже сроки проведения (его заседания), очень важно воздерживаться от любых шагов, которые могут навредить делу сирийского урегулирования», — сказал Песков.

В этом плане Москва не просто так сохраняет спокойствие. В самом деле, курды никак в обозначенных Песковым процессах не участвуют. А в Дамаске SDF уже назвали террористами.

Так что пока все говорит о том, что курдов, отдавших в свое время предпочтение Штатам, в очередной раз использовали в качестве разменной монеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.