В Киеве заявили, что коррупция — часть национального менталитета украинцев

На днях украинский парламент принял закон, внесенный президентом страны Владимиром Зеленским, о борьбе с топ-коррупционерами во власти. Кроме того, президент Украины подписал закон «О Высшем антикоррупционном суде».

Ведущие киевские эксперты позитивно восприняли шаги новой власти в борьбе с коррупцией, но заявили, что победить это явление вряд ли возможно, поскольку оно заложено в самом украинском менталитете. Мнение эксперта приводит работающий в Киеве корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщил киевский политолог и политтехнолог Андрей Бодров, принятый новой властью пакет антикоррупционных законов вряд ли будет эффективно работать по простой причине — такая политика противоречит устоям самого украинского общества.

«К сожалению, украинское общество — как советское, так и постсоветское — всегда было ориентировано на так называемую «взаимовыручку» и «взаимопомощь», — говорит он. — Кто жил при Советском Союзе, прекрасно помнит: в то время все помогали друг другу выживать, в отсутствие какой-либо помощи со стороны государства. Это мощная традиция, заложенная в подсознании украинцев. Простой пример — когда ты едешь на машине за городом, встречные водители регулярно мигают тебе фарами, предупреждая о стоящих в засаде дорожных инспекторах. То есть, в обществе принято солидаризироваться против власти на самом низовом уровне».

По мнению Бодрова, для украинцев это даже не проявление «кумовства», а попытка помочь согражданам избежать давления со стороны государства.

«По сути, это стремление украинцев «спасти друг друга от государства», — считает политолог. — В случае же с нынешними антикоррупционными законами, это просто копирование опыта западноевропейских стран. Но проблема в том, что в Западной Европе ментальность у людей гораздо менее коллективистская, более индивидуалистическая, чем на Украине. Поэтому, несмотря на все разговоры о «европейскости» Украины, люди в Европе выросли совсем на других образцах поведения, они воспитаны принципиально по-другому, нежели наши граждане. Там система борьбы с коррупцией и кумовством работает — как внутри семьи, так и внутри общества».

Впрочем, по мнению Бодрова, европейская система ценностей может частично прижиться и на Украине — с учетом роста ненависти в обществе, социальной зависти и острого неприятия богатых.

«Именно на эти рычаги рассчитывают авторы закона, — уверен политолог. — Нечто подобное происходит сегодня во всем мире: те же мотивы питают движение «желтых жилетов» во Франции, выступления по Brexit в Британии и т. д. То есть, не только украинцами движет социальная ненависть к чиновникам и олигархам. Но украинцам это присуще не в последнюю очередь».

Аналитик напомнил: люди, которые дают чиновнику взятку, сами не заинтересованы вскрывать факт коррупции. Ведь это также уголовно наказуемое деяние: первая же статья закона о коррупции посвящена конкретно взяткодателю. К тому же человек, который приносит чиновнику деньги за «решение вопроса», надеется на его быстрое решение, а не огласку.

«Не стоит забывать и про такую черту украинских чиновников: они могут сначала сами организовать некую «проблему», чтобы потом за взятку ее решить, — говорит эксперт. — В этом еще одно препятствие для преодоления коррупции. Это характерно в первую очередь для «низовой коррупции», которая больше всего мешает рядовому украинцу: поборы в школах, больницах, поликлиниках и отделениях полиции невозможно отменить по приказу «сверху». Особенно в условиях резкого урезания госфинансирования во многих бюджетных сферах».

По мнению Андрея Бодрова, по вышеназванным причинам последние антикоррупционные инициативы власти вряд ли дадут хорошие результаты.

«По сути, пакет антикоррупционных законов Зеленского — это очередная попытка украинских реформаторов подстроиться под западный опыт, — считает политолог. — Беда в том, что они переносят эти нормы на украинскую почву без адаптации к национальному менталитету и к тому же крайне однобоко. Новая власть калькирует карательные нормы, принятые в западноевропейских странах. Но при этом в Киеве забывают про «поощрительную» часть мер, не связанную с уголовными преследованиями. А ведь именно «поощрительные» меры — то же взаимное доносительство на нарушителей (например, в налоговой сфере) на Западе существуют десятки лет, и именно это прижилось там лучше всего. Но на Украине нужно начинать с создания условий, которые хотя бы не подталкивали человека к коррупционным преступлениям».

Рассуждая, есть ли хоть какие-то шансы искоренения коррупции на Украине, Бодров заявил: перспективы весьма туманны.