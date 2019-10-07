МИД Украины заявил о нежелании быть втянутыми во внутренние дела США

Киев, 7 октября. Украина не желает быть втянутой во внутренние дела США накануне выборов американского президента, запланированных на 2020 год, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

«Меньше всего, чего бы мы хотели — это быть втянутыми во внутренние проблемы США накануне выборов», — сказал украинский министр.

По его словам, Киев втягивают во внутриполитические проблемы США с самого начала президентского срока Дональда Трампа. Пристайко подчеркнул, что не верит, чтобы кто-то из украинцев пытался повлиять на выборы в США.

Глава внешнеполитического ведомства Украины заверил, что руководство страны намерено провести объективное расследование в отношении украинской газовой компании Burisma, в состав руководителей которой входил сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

«Это действительно вредит нам, и мы пытались объяснить, что расследования, которые должны вестись по Burisma и любым другим компаниям, должны происходить без вмешательств правительства, должны быть справедливыми», — добавил Пристайко.

Скандал в США развернулся после того, как в прессу просочилась информация, что американский президент Дональда Трамп попросил украинского коллегу Владимира Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Стенограмма подтвердила это.

Демократическая партия начала процедуру импичмента против Трампа в палате представителей. Президента США обвиняют во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации своего главного противника. Американский лидер обвинения отрицает.