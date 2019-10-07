Нью-Йорк, 7 октября. Россия готова продолжать поддерживать страны Африки в укреплении антикризисного потенциала и ждет, что первый в истории саммит Россия — Африка будет способствовать стабилизации ситуации на континенте. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном мерам по предотвращению конфликтов в Африке.

Российский постпред сообщил, что РФ продолжит оказывать африканскому сообществу последовательную политическую поддержку по недопущению и разрешению африканских конфликтов, а также рассказал о том, как российская сторона готова содействовать Африке в укреплении ее антикризисного потенциала.

«Мы готовы содействовать Африке в укреплении собственного антикризисного потенциала, в том числе через подготовку миротворцев и представителей правоохранительных органов африканских государств в российских учебных заведениях. Рассчитываем, что предстоящий первый в истории саммит Россия — Африка станет катализатором нашего взаимодействия с африканскими странами и придаст импульс стабилизации ситуации на континенте», — сказал постпред России.

Небензя напомнил, что задача по предотвращению конфликтов на континенте была поставлена ООН и Совету Безопасности еще при основании организации.

Представитель России задался вопросом, почему в течение длительного времени она не выполняется должным образом, и предположил, что причиной может быть отсутствие политической воли.

Он обратил внимание на то, что предупреждение вооруженных конфликтов, особенно на Африканском континенте, имеет важнейшее значение в процессе обеспечения глобальной мировой стабильности.

Небензя отметил, что сейчас особенно востребованными остаются «превентивная дипломатия и ее основные механизмы — посредничество и добрые услуги».

Саммит и экономический форум Россия — Африка пройдут 23 и 24 октября 2019 года в Сочи. Саммит станет первым в истории российско-африканских отношений мероприятием, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента и руководители крупнейших региональных объединений и организаций.