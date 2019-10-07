Названы конкуренты Греты Тунберг в борьбе за Нобелевскую премию мира

Москва, 7 октября. Шведская школьница Грета Тунберг может стать обладательницей Нобелевской премии мира.

По мнению букмекеров, шведская экоактивистка является основным претендентом на Нобелевскую премию мира, ее конкурентами могут стать Папа Римский Франциск, эфиопский премьер-министр Ахмед Абия и вождь индейского племени каяпо Раони.

Редактор информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Артем Слицкий отмечает, что из всех ставок на будущего обладателя Нобелевской премии мира 78% приходится на Грету Тунберг.

«Коэффициент на ее победу 1,18, то есть в случае ее победы каждые поставленные 100 рублей принесут вам еще 18», — пояснил Слицкий.

Папа Римский и премьер-министр Эфиопии Ахмед Абия могут стать сильными конкурентами для Греты Тунберг, однако серьезно отстают от шведской экоактивистки в прогнозах букмекеров, передает телеканал «360».

Напомним, шведская школьница Грета Тунберг с 2018 года является «лицом» экологического движения. В конце августа 2018 года Тунберг отказалась выходить на занятия, потребовав от шведского правительства обратить внимание на климатические проблемы. С сентября 2018 года она начала проводить пикеты возле здания шведского парламента, пообещав не посещать занятия в школе до тех пор, пока Швеция не присоединится к Парижскому соглашению.

В сентябре 2019 года Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, обвинив его участников в бездействии. Школьница отметила, что политики интересуются только деньгами и экономическом ростом, не обращая внимание на «разрушение экосистемы».