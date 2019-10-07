Мамаев признался, что многое переоценил после колонии

Москва, 7 октября. Освобожденный по УДО футболист Павел Мамаев признался, что после выхода из колонии многие знакомые изменили к нему отношение, благодаря чему он понял значение слова «друг».

«Очень много людей, которые я не могу сказать, что отвернулись, но они много что говорили про поддержку в любой ситуации, а повели себя немного по-другому», — пояснил спортсмен.

При этом Мамаев подчеркнул, что он никого не упрекает, просто поменял свои взгляды в отношении к людям в целом.

«Остались единицы, по пальцам одной руки можно пересчитать. Я много что переоценил, много на что стал смотреть по-другому», — поделился он в интервью своей жене Алане на ее YouTube-канале.

Мамаев добавил, что для него самым важным в жизни является семья и здоровье близких людей.

«Но нет такого, что футбол для меня стоит на втором месте. Футбол — вся моя жизнь, я не хочу расставлять приоритеты», — добавил он.

Рассказал футболист и о тренировках в «Ростове». Процесс приносит ему много радости.

«Я даже не думаю о том, что это тяжело. Я как ребенок, который ждал какую-ту игрушку, и ему ее дали», — заключил он.

Как сообщала ранее НСН, Мамаев и футболист «Зенита» Александр Кокорин освободились из колонии по УДО 17 сентября. К лишению свободы оба были приговорены за участие за участие в двух драках в центре столицы в октябре 2018 года. После выхода на свободу Мамаева «Краснодар» расторг договор со спортсменом, но футболистом заинтересовался «Ростов». Между ними уже подписано соглашение.