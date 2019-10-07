Немецкий клуб интересуется новичком сборной России Соболевым

Москва, 7 октября. Немецкий клуб «Вольфсбург» следит за нападающим «Крыльев Советов» и сборной России Александром Соболевым.

По словам источника Федерального агентства новостей, руководство «Вольфсбурга» рассматривает российского форварда в качестве возможного усиления состава, но никаких окончательных решений на этот счет пока не принято.Известно, что немецкий клуб оценивает 22-летнего игрока в 6 млн евро. Сам футболист в летнее межсезонье отказался от трансферов в российские топ-клубы и рассчитывает продолжить карьеру в Европе.

Соболев — воспитанник барнаульского «Динамо». В самарский клуб он перешел в январе 2018 года. Вторую половину прошлого сезона он выступал на правах аренды за «Енисей». В текущем сезоне на его счету 12 матчей в чемпионате страны, 10 голов и три результативных передачи. В конце прошлой недели футболист был вызван в сборную России на ближайшие матчи национальной команды. Для Соболева это первый вызов в главную команду страны.