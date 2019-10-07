Медведев рассказал, как повысить туристическую привлекательность РФ

Москва, 7 сентября. Повышение туристической привлекательности России невозможно без развития сферы гостеприимства, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства поприветствовал участников и гостей XIX Всероссийского саммита сферы гостеприимства, который проходит в Москве с 7 по 10 октября.

Он подчеркнул, что Россия является одной из самых красивых и радушных стран, и каждый ее регион «обладает особенным колоритом и уникальными достопримечательностями».

Каждый год в Россию приезжают туристы из разных уголков мира, чтобы познакомиться с российской историей и культурой, увидеть архитектурные памятники, посетить театры и музеи, сообщил Медведев. По его словам, отели, рестораны, качественный сервис, забота о гостях во многом формируют имидж страны.

«Повышение туристической привлекательности нашей страны невозможно без развития сферы гостеприимства, — говорится в опубликованной на сайте Кабмина телеграмме. — Поэтому ваши традиционные встречи пользуются большим вниманием профессионального сообщества. Именно здесь идет обмен опытом, рождаются интересные идеи, заключаются взаимовыгодные контракты».

Медведев выразил уверенность, что саммит придаст новый импульс совершенствованию сферы гостеприимства и подарит участникам и гостям мероприятия незабываемые эмоции.