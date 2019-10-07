Министр обороны Украины объявил о создании координационного центра в Донбассе

Киев, 7 октября. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал создание координационного центра в Донбассе, призванного «решать проблемы местных жителей». Его слова передала пресс-служба ведомства.

Загороднюк объявил о решении Киева во время рабочей поездки в Донбасс.

«Центр будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВС Украины, Нацполиции и других структур», — цитирует его пресс-служба министерства.

По словам главы ведомства, основной задачей центра станет «оперативное решение всех проблемных вопросов граждан, а также обеспечение их безопасности».

Загороднюк добавил также, что жители территорий, подконтрольных Киеву, поддерживают разведение сил в Золотом. В целом, во время общения украинских властей с жителями города речь шла о восстановлении инфраструктуры и медицинском обеспечении граждан.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее достигла соглашения по вопросу разведения сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Специальный представитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик заявил, что процесс запланирован на 7 октября.

Однако в понедельник глава украинского МИД Вадим Пристайко объявил, что ВСУ не начнут отводить свои силы из населенных пунктов Донбасса в назначенный день из-за «нарушения перемирия». Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова подчеркнула, что Киев намеренно сорвал разведение войск.

Командование украинской армии сообщило, что намеченное на понедельник разведение войск в Донбассе в районе населенного пункта Золотое перенесено на 9 октября. Местные жители выступили против отсрочки.