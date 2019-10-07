Что ждет север Сирии после третьей операции Эрдогана и его наемников против курдов

США заявили о выводе своих войск из приграничных районов Северной Сирии и тем самым полностью открыли дорогу туркам, которые уже давно говорят о начале третьей военной операции в САР. Курды, несмотря на побег американцев, говорят, что будут обороняться своими силами. Однако почти все военные эксперты как один твердят, что их ждет поражение.

С большой долей вероятности ход противостояния пойдет по тому же сценарию, что и порядка полутора лет назад – в ходе наступления Анкары «Оливковая ветвь». Тогда Демократические силы Сирии (SDF) в короткий срок потерпели сокрушительный разгром. Федеральное агентство новостей (ФАН) вспомнило главные этапы и итоги данной операции Турции, которые сторонам, похоже, скоро предстоит пережить еще раз.

Тучи сгущаются

Началу «Оливковой ветви», которая официально стартовала 20 января 2018 года, тоже предшествовало долгое затишье, полное пугающих и громких анонсов со стороны турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и других официальных лиц республики. О новой операции начали говорить почти за год, то есть сразу после завершения предыдущей – «Щита Евфрата» в марте 2017 года.

Однако если тогда целями Анкары были не только курдские группировки, но и бандформирования «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), то в Африне вся ее военная мощь была сосредоточена на уничтожении бойцов «Демократических сил». В обоих случаях главной своей задачей Турция постулировала обеспечение национальной безопасности. Об этом же она говорит и в этот раз.

Но и первое, и второе, и грядущее наступление фактически являются военной агрессией против Сирии, поскольку официальный Дамаск всегда предупреждает Анкару о недопустимости вторжения, но турки продолжают нарушать территориальный суверенитет арабской республики.

Американский Иуда

Международное законодательство и мнение легитимного правительства никогда особенно не интересовали Турцию в ходе планирования операций на севере САР. Намного большее значение Анкара всегда почему-то придавала позиции американцев, которые и сами нелегально действуют в стране.

В этот раз, как и накануне «Оливковой ветви», Штаты настоятельно предупреждали и чуть ли не угрожали ответными ударами своим союзникам по НАТО, собирающимся выступить против курдов, которые являются главными исполнителями воли Вашингтона в Сирии. Однако дальше заявлений и обещаний, данных представителям SDF, дело не шло: как только становилось понятно, что Анкара не отступится, американцы быстро умывали руки и бросали курдские интересы под гусеницы турецких танков.

В прошлый раз буквально накануне начала наступления Турции Госдеп чуть ли не клялся защитить курдов, уверяя Анкару, будто бы те не угрожают ее безопасности, но, когда на следующий день турки пошли в атаку, США так ничего и не предприняли.

Турецкий «вихрь»

А между тем разгоряченные ожиданием и политическими стычками турки совсем не сдерживали себя в процессе захвата территорий на северо-западе провинции Алеппо. Битва была недолгой и очень жестокой. В результате весь кантон перешел под контроль турецкой армии и подконтрольных ей боевиков-исламистов из состава Сирийской свободной армии (ССА), «Ахрар аш-Шам» и других формирований меньше чем через два месяцы – к 18 марта.

Сам район за это короткое время претерпел колоссальные изменения. В самый первый день операции ВВС Турции уже начали бомбить административный центр, в том числе его жилые районы, как рассказывали многие местные жители.

«Сегодня впервые удары были по центру Африна. Для большинства местных жителей это стало шоком», — сообщила 47-летняя жительница Хевин Хасан в телефонном интервью корреспондентам РИА Новости.

Уже к вечеру 20 января начали появляться сообщения о первых раненых гражданских лицах в ходе турецких авианалетов. Сначала заявлялось о 10 пострадавших, среди которых были тяжелораненые и дети, а затем появились данные о девяти убитых гражданах, в том числе одном ребенке, и троих бойцах Отрядов народной самообороны (YPG). И это только первый день!

Зато уже к 21 января турецкие части прошли пять километров вглубь анклава, о чем турецкие СМИ тогда торопились похвастаться. На следующий день число мирных жертв уже достигло 18 человек, а 24 числа – уже 35.

Репортер ФАН в период данной военной операции успел побывать во многих населенных пунктах кантона, где узнавал о все новых и новых раненых и убитых жителях у очевидцев событий.

В общей же сложности за два месяца наступления в Африне, согласно данным Сирийского центра по примирению враждующих сторон (SOHR), погибли свыше 1500 бойцов YPG, более 400 протурецких радикалов и 78 солдат армии Турции. Число мирных жертв к тому моменту достигло нескольких сотен граждан.

Самому району тоже был нанесен большой ущерб. Целый ряд объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов превратились в руины. Корреспондент ФАН, работавший тогда почти на самой передовой, смог запечатлеть последствия бомбардировок турецкой авиации.

В ходе «Оливковой ветви» также поступали сведения об ударах самолетов Турции по дамбам и уничтожении в ходе налетов древнего храма Айн-Дара и руин древнего города Кир. Местные СМИ также передавали об использовании турецкими военными напалма.

Массовое бегство жителей

Те из местных жителей, кому удалось скрыться от турецких бомбардировок и обстрелов самих SDF, либо хорошо прятались, либо бежали из кантона. И последних было немало. Наступление Анкары и ее наемников спровоцировало мощный миграционный поток, хлынувший вглубь Сирии.

Уже в первые дни операции арабский канал Al Mayadeen сообщил, что десятки автомашин с беженцами выехали из Африна вскоре после начала наступления и отправились в пригороды Алеппо, находящиеся под контролем правительственных сил. Спецкорреспондент ФАН позже посетил пункты размещения для вынужденных переселенцев в городах Нубль и Аз-Захра.

Все, по данным Reuters, Африн и окрестные районы за два месяца столкновений покинули свыше 200 тысяч гражданских лиц. Большинство из них до сих пор не могут вернуться в свои дома, поскольку с приходом туда турок и боевиков ССА и без того нечеловеческие условия жизни значительно ухудшились.

Оккупант на захватчика

Турки, а точнее даже их наемники из радикальных незаконных группировок, оказались очень жесткими «хозяевами». Если прошлые оккупационные власти в лице главарей YPG еще как-то воспринимались населением ввиду плотного проживания курдов, то эти боевики и их турецкие покровители были в глазах людей настоящими захватчиками.

И джихадисты это впечатление полностью оправдывали. Сразу после завершения боевых действий они плотно занялись мародерством, разворовав и магазины, и квартиры простых людей. По мере неспешного возвращения части людей в Африн главари ССА начали активно насаждать свои порядки.

Несогласных с их протурецкой политикой похищали, заключали в тюрьмы, пытали. В течение полутора лет власти новых оккупантов поступило масса свидетельств данных преступлений исламистов и турецких солдат.

Примечательно, что сами отряды YPG нанесли не меньший урон и местному населению, и инфраструктуре кантона, в основном уже после операции турок – в ходе ответного наступления «Гнев оливок», которое продолжается до сих пор.

Фактически это наступление курдов представляет собой регулярные диверсии и рейды SDF против турецких военнослужащих и радикалов SDF. Но в ходе этого часто страдают и гражданские лица. Так, в результате серии взрывов, устроенных курдскими бойцами в конце июне 2018 года, погибли и были ранены несколько десятков человек.

Африн 2.0

Сейчас в Африне, который Турция настойчиво пытается поглотить путем, в частности, переименования улиц и поселений, не прекращаются обстрелы, столкновения, а также похищения и притеснения граждан. Он стал одним из постоянных очагов нестабильности в Сирии.

Притом данный анклав боевиков мог быть больше и мог прилегать чуть ли не к самым окраинам Алеппо. К счастью, благодаря вмешательству Москвы и Дамаска, которые в конце «Оливковой ветви» направили своих наблюдателей в район Тель-Рифата по соглашению с YPG, вторжение удалось остановить.

Кажется, захватнические аппетиты Эрдогана, лелеющего идею возрождения Османской империи, очень велики. И кто же сможет остановить их, когда турки вступят на сирийскую землю уже за Евфратом?

Очень велика вероятность, что наступление скоро стартует, а если это так, то данный регион САР неминуемо постигнет судьба Африна. Более того, здесь турки и их наемники смогут позволить себе еще больше. А это значит, что число жертв, разрушений и людей, лишившихся всего, может многократно возрасти.

1 Организация запрещена на территории РФ.