

Пхеньян, 7 октября. Власти Северной Кореи поддерживают политику президента РФ Владимира Путина по защите суверенитета России. Об этом заявил глава департамента информации МИД КНДР Чо Ён Сам.

Чо Ён Сам подчеркнул, что российский лидер стремится обеспечить не только сохранение суверенитета страны, но и поддерживать общественно-политическую и экономическую стабильность в стране, и проводит этот курс, несмотря на давление и санкции со стороны США и Запада.

Политический контакт между двумя странами заметно активизировался после саммита Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке в апреле этого года, отмечает телеканал RT. На переговорах стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества, острые международные проблемы, ситуацию на Корейском полуострове.

И Путин, и Ким Чен Ын высоко оценили итоги встречи и подтвердили свои планы укреплять отношения России и Северной Кореи. Кроме того, лидеры двух стран заявили о необходимости предоставить Пхеньяну гарантии безопасности для завершения денуклеаризации и процесса разоружения.

В июле в КНДР выпустили памятные почтовые марки, посвященные этому событию.