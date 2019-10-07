Донбасс сегодня: морпехи ВСУ устроили бунт, Зеленский приказал блокировать националистов

Донбасс, 7 октября. Украинская армия побила «рекорд» перемирия по обстрелам населенных пунктов ДНР. Националистические организации пытаются сорвать мирные инициативы руководства Украины. Морские пехотинцы ВСУ отказались выполнять приказ по разведению сил и средств. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Активизация боевых действий со стороны вооруженных формирований Украины продолжается. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, за минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики была обстреляна 39 раз. Обстрелам, в основном из минометов, подверглись 14 населенных пунктов.

В Донецке попаданиями снарядов повреждены пять частных домов и детский сад. В Горловке в районе шахты Гагарина повреждены два жилых дома. В поселке Коминтерново загорелись два дома. В Старомихайловке на западе Донецка также повреждены линии электропередач, из-за чего обесточен почти весь поселок.

Объединенные силы Украины за сутки применили немногим менее тысячи боеприпасов, что является абсолютным «рекордом» с момента начала «бессрочного перемирия» в конце июля текущего года. В понедельник обстрелы поселка Старомихайловка продолжились.

В Луганской Народной Республике зафиксирован один обстрел из крупнокалиберного пулемета и орудий боевой машины пехоты в поселке Нижнее Лозовое. К счастью, обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры.

Прибытие украинской РЭБ

Группа радиоэлектронной борьбы ВСУ расположилась в местах дислокации 59-й мотопехотной бригады в Луганской области. Как рассказал военный спикер ЛНР Иван Филипоненко, цель работы группы — глушение сигнала беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ, которые фиксируют расположение тяжелого вооружения и техники киевских силовиков в запрещенных минскими соглашениями районах.

Подавление сигналов БПЛА ОБСЕ постоянно отражается в отчетах миссии. Указанные факты часто происходят в Троицкого и Светлодарска.

Зеленский приказал утихомирить нацбатальоны

Разведка Народной милиции ДНР отмечает рост националистических и радикальных настроений среди личного состава ВСУ. Обстановку раскачивают организации, оппозиционные президенту Украины Владимиру Зеленскому. Цель — срыв разведения сил и средств и противодействия выполнению «формулы Штайнмайера».

Как сообщает военный спикер ДНР Дмитрий Астрахань, деятельность таких группировок каждый раз проваливается и не находит поддержки среди мирных граждан подконтрольной ВСУ части Донбасса. Иногда зачинщикам несанкционированных митингов и выступлений даже приходится убегать с мест «проведения митингов» во избежание получения телесных повреждений от местных жителей. При этом градус радикализации военных в зоне конфликта все же возрастает.

Председателю Службы безопасности и министру внутренних дел Украины президентом поставлены задачи урегулировать ситуацию в районах разведения сил и средств — поселках Петровское и Золотое, сообщает представитель Народной милиции дончан. В указанные места предписано не допускать представителей националистических батальонов, которые уже заявляют, что будут захватывать оставленные позиции украинской армии.

Бунт в ВСУ

Ярким примером радикализации военных Киева является поведение личного состава 35-ой бригады морской пехоты ВСУ, который перестал выполнять приказы командования. В связи с этим министр обороны Украины приказал командующему силовой операцией полностью заменить личный состав 35-й бригады на более лояльное подразделение.

Накануне морпехи отказались выполнять мероприятия по разведению, что явилось открытой демонстрацией неповиновения приказам высшего военно-политического руководства страны. Военнослужащих 35-ой бригады заменят на более лояльных бойцов 128-ой горно-штурмовой бригады из Закарпатья. Командованию данного соединения руководством Операции объединенных сил обещано продвижение по карьерной лестнице и награды в случае выполнения подопечными всех приказов.