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Россия

Сохранение уникальной истории России — ключ к патриотизму. Захар Прилепин о любви к Родине

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Сохранение уникальной истории России — ключ к патриотизму. Захар Прилепин о любви к Родине

Захар Прилепин — современный русский классик. Его книги издаются огромными тиражами не только в России, но и за рубежом. Несмотря на широкую известность на Западе, Прилепин пишет для соотечественников. Его главная творческая цель — сохранение уникальной истории и культуры России для будущих поколений.

Прилепин неоднократно признавался самым читаемым писателем в России, а его роман «Обитель» стал бестселлером сразу же после публикации: в 2014 году «Обитель» стал самой продаваемой книгой в России. Та же судьба ждала автобиографический роман Прилепина «Некоторые не попадут в ад» о конфликте на Востоке Украины.

Прилепин не всегда поддерживал российский политический курс: до 2014 года он оставался ярым оппозиционером. Однако после присоединения Крыма к России поменял мнение: Захар объявил властям «личное перемирие», указав, что произошли перемены, о которых он мечтал с середины 90-х годов.

Захар Прилепин — не только писатель. Он — воплощение идеала настоящего мужчины: готов защищать интересы России с оружием в руках. В октябре 2014 года Прилепин предложил всем неравнодушным помочь Новороссии. За три дня ему удалось собрать более трех миллионов рублей. Купленные на пожертвования медикаменты, еду, и другие предметы первой необходимости Прилепин повез в Донбасс сам, во главе колонны с гуманитарной помощью.

Позже Захар и сам записался добровольцем и поехал на Восток Украины воевать за интересы Русского мира. Защита интересов России на Украине стоила Прилепину международного признания. В 2017 году, после того, как Захар Прилепин стал заместителем командира батальона, от сотрудничества с ним отказалось немецкое литературное агентство Wiedling Literary Agency, которое раньше представляло книги Прилепина за рубежом.

Однако Прилепин вряд ли сильно расстроился. В интервью он часто говорил о «духовной коррупции», распространенной в России, а также о важности сохранения родной культуры и истории для соотечественников.

«Комплекс национального унижения, активно навязанный нам в 90-е годы, и любовь к чужим культурам, совершенно иррациональны по сути. Нас совершенно не удивляют сюжеты, когда люди, способствовавшие уничтожению культурного наследия у нас, становятся благодетелями и меценатами в Италии, Великобритании, Франции…» — сокрушается Прилепин.

Писатель убежден: главный критерий патриотизма — отношения к культурным памятникам Родины. Их необходимо сохранять и оберегать любой ценой.

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